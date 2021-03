L’ex tronista di Uomini e Donne, Ludovica Valli ha dato alla luce la sua primogenita che ha chiamato Anastasia: ecco la prima foto in rete.

Ludovica Valli è al settimo cielo. L’influencer ed ex tronista di Uomini e Donne è diventata mamma per la prima volta ed ha condiviso tutta la sua gioia e quella di papà Gianmaria sul suo profilo social. La loro primogenita è venuta al mondo proprio nel giorno in cui si celebra la festa delle donne, l’otto marzo ed è stata chiamata Anastasia, ecco le prime immagini.

Ludovica Valli ha partorito

“Sei la ragione della nostra esistenza” con questa didascalia Ludovica Valli ha annunciato sui social di aver dato alla luce la sua prima bambina, Anastasia.

L’ex tronista ha condiviso direttamente sul suo account Instagram una foto in cui lei e il papà Gianmaria Di Gregorio stringono la mano alla piccola aggiungendo anche questa scritta: “A te Baby della nostra vita, alla forza delle donne e alla loro continua rinascita”

La foto della piccola Anastasia ha immediatamente fatto incetta di like su Instagram e non sono nemmeno mancati gli auguri da parte delle colleghe influencer come: Giulia De Lellis, Valentina Ferragni e la stessa sorella della neo mamma, Beatrice Valli.

Ludovica Valli e Gianmaria: la storia

Ludovica Valli è diventata nota nel 2015 dopo aver partecipato alla trasmissione tv, Uomini e Donne. Qui la giovane ha partecipato in veste di tronista scegliendo il corteggiatore Fabio Ferrara e con il quale ha poi preso parte anche a Temptation Island ma questa storia d’amore è naufragate del tutto a fine 2016.

Nell’estate del 2019 Ludovica ha poi incontrato a Ibiza Gianmaria e fra i due sembrerebbe essere scattato quasi subito il colpo di fulmine tanto che la Valli avrebbe così definito l’imprenditore “E’ l’uomo della mia vita”. Nel settembre del 2020 è stata sempre la stessa influencer ad annunciare sul web di aspettare il primo figlio da lui.