Dal Festival di Sanremo 2021 (giunto al termine tra polemiche e festeggiamenti) alla controversa intervista degli ex duchi del Sussex: tutte le news di gossip del weekend.

Il Festival di Sanremo 2021 ha visto trionfare i Maneskin e ovviamente non ha mancato di sollevare critiche e polemiche. All’indomani della finale Roby Facchinetti si è sfogato via social per il mancato omaggio al suo compianto collega, Stefano D’Orazio, che era stato programmato per l’ultima serata della kermesse. Intanto, negli States, sta facendo discutere la controversa intervista che Harry e Meghan Markle hanno rilasciato a Oprah Winfrey (dove hanno gettato pesanti ombre sulla monarchia britannica).

Fonte Foto: https://www.instagram.com/robyfacchinetti/

Sanremo 2021: le polemiche

Il Festival di Sanremo porta con sé sempre un grande numero di polemiche e stavolta in tanti – a partire da Roby Facchinetti – si sono scagliati contro gli organizzatori della kermesse per aver mancato di omaggiare il compianto batterista dei Pooh, Stefano D’Orazio, scomparso lo scorso 3 novembre a causa del Coronavirus.

“Ieri sera sono rimasto sveglio quasi fino alle tre, cari amici, aspettando che Amadeus o chi per lui pronunciasse parole come queste. Non per presunzione, o perché fossero pretese da me, dai miei amici per sempre, da Tiziana. Ma perché il Festival di Sanremo le aveva promesse. Anzi, garantite”, ha scritto Facchinetti nel suo sfogo via social.

Nel frattempo, per gli amanti del gossip, Ultimo ha confermato la sua nuova liaison: lui e Jacqueline Luna Di Giacomo (figlia di Heather Parisi) stanno ufficialmente insieme. La coppia è uscita allo scoperto postando la loro prima foto insieme sui social.

Procede a gonfie vele anche la storia d’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, sbocciata nella casa del GF Vip. A Live – Non è la D’Urso l’ex velino ha preso le difese della fidanzata dopo che Caterina Collovati l’ha accusata di aver mandato dei “messaggi espliciti” a suo marito Fulvio.

“Vorrei che chiedesse scusa a Giulia per le parole che ha detto, per i termini pochi carini utilizzati, tipi picchiare, menare. Da una paladina per i diritti delle donne poi non me lo aspetto…”, ha tuonato l’ex velino nel salotto tv.

La controversa intervista di Harry e Meghan

Il 7 marzo è andata in onda per la Cbs la controversa e attesa intervista di Harry e Meghan a Oprah Winfrey. I due hanno gettato pesanti ombre sulla monarchia britannica e l’ex duchessa del Sussex ha persino affermato di aver pensato al suicidio. “Ebbi pensieri suicidi, mi sentivo sola e abbandonata. Non volevo più vivere”, ha dichiarato Meghan a proposito della “mancata protezione” da lei ricevuta mentre era incinta del suo primo figlio, Archie Harrison. La Corona replicherà pubblicamente contro la controversa intervista?

