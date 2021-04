E’ scomparsa a soli 64 anni la mamma del calciatore Gonzalo Higuain dopo aver lottato a lungo con una grave malattia.

E’ venuta a mancare Nancy Zacarias la mamma del calciatore argentino, Gonzalo Higuain. La donna è scomparsa all’età di 64 anni ed in seguito ad una grave malattia che le era stata diagnostica nell’anno 2016. Proprio il Pipita su di lei aveva così raccontato durante il primo lockdown: “Preghiamo sempre per lei, è ancora un momento difficile ma è una guerriera”.

Nancy Zacarias, morta la mamma di Gonzalo Higuain

Non ce l’ha fatta Nancy Zacarias la mamma dell’ex calciatore del Napoli e e della Juventus, che dopo quattro anni di lotta al cancro, è purtroppo venuta a mancare. E’ stata una presenza forte e costante quella di mamma Nancy anche nella vita calcistica dello stesso Pipita. Spesso veniva infatti Italia per seguirlo da vicino ed anche durante il primo lockdown, il calciatore l’aveva raggiunta in Argentina per starle vicino in un momento così delicato.

GONZALO HIGUAIN

La donna era una pittrice e lascia i quattro figli: Nicolas, Gonzalo, Federico e Lautaro ed è morta in Argentina dopo una lunga malattia. Era figlia del maestro di boxe Santos Zacarías e suo fratello Claudio, è stato anche un ex giocatore del San Lorenzo. Nancy Zacarias ha sempre seguito molto i suoi figli e le loro carriere e proprio lei, impedì a Gonzalo Higuain, di ritirarsi quando questi stava attraversando un brutto momento sui campi da calcio.

Gonzalo Higuain, l’argentino che ha giocato con Napoli e Juve

Classe 1987, Gonzalo Higuain dopo aver giocato in importanti club (è stato anche al Napoli e alla Juve) oggi è un attaccante dell’Inter Miami. Ha quattro fratelli, suo padre Jorge è stato un ex difensore ed è soprannominato El Pipita (suo padre era detto El Pipa) per via del naso pronunciato. Nel 2014 Higuain con la nazionale argentina è stato anche vicecampione del mondo e nel 2015 e nel 2016 è stato il vicecampione d’America.