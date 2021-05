All’Isola dei Famosi Akash Kumar è stato punzecchiato da Ilary Blasi e ha minacciato di lasciare per sempre il programma.

Alcuni giorni fa attraverso i social Akash Kumar aveva annunciato che non avrebbe preso più parte all’Isola dei Famosi, salvo poi ripensarci. Non appena è entrato nello studio del reality show la conduttrice Ilary Blasi non ha perso occasione per punzecchiare Kumar a seguito del suo annuncio di addio al programma: “Akash Kumar aveva detto che non sarebbe più venuto, e invece è ancora attaccato a quella poltrona come le extension di Vera Gemma”, ha dichiarato la showgirl mandando il modello su tutte le furie.

Akash Kumar

Akash Kumar: la lite con Ilary

Ancora una volta tra Akash Kumar e Ilary Blasi volano stracci: stavolta la conduttrice lo ha punzecchiato per aver preannunciato di voler dire addio al programma salvo poi cambiare idea. Il modello ovviamente si è mostrato infastidito per la frecciatina, e ha replicato in diretta tv: “Io non sarei più venuto, e dichiaro di non voler venire più, perché non c’è rispetto per me. Se vuoi posso anche andare via adesso. Vado via”.

Ilary ha convinto Kumar a restare, ma alla fine della puntata una clip ironica su di lui ha creato nuova tensione in studio e ha spinto il modello a minacciare ancora di dire addio al programma. Stavolta la conduttrice ha lasciato intendere di non credergli: “Ci vediamo venerdì”, gli ha detto sarcastica.

Akash: il post incriminato

Kumar si è attirato contro non poche critiche per alcune delle sue affermazioni all’Isola dei Famosi e per essersi preso troppo sul serio. Qualche giorno fa attraverso le sue stories via Instagram il modello ha scritto: “Ringrazio per questa opportunità ma la mia presenza in studio termina qua. È meglio dare spazio a persone che sanno o creano dinamiche. Questa è una mia scelta, non sarò più presente. Grazie a tutti. Ringrazio Iva Zanicchi, Ilary Blasi e gli autori che mi hanno voluto bene”.