Franco Battiato è stato uno dei cantautori più celebri del panorama internazionale e la sua morte ha senza dubbio lasciato un enorme vuoto nella musica italiana. In tanti tra fan, amici e colleghi hanno espresso via social il loro dispiacere per la scomparsa del celebre cantautore, e molti tra coloro che l’avevano conosciuto hanno scritto dei messaggi in suo ricordo tramite social.

Franco Battiato

Franco Battiato: il ricordo sui social

In tanti tra i volti della musica italiana hanno dedicato dei messaggi a Franco Battiato, che durante la sua vita ha senza dubbio scritto una fetta importante della storia della musica del Bel paese. Tra questi anche Pupo, che in un post sui suoi canali social ha scritto: ” (…) Eravamo artisticamente molto diversi, ma io lo stimavo molto e seppi, attraverso Marco, un ragazzo del mio paese, Ponticino, che io avevo iniziato al lavoro di road manager e che per qualche anno poi collaborò con Franco, che anche lui nutriva per me stima e simpatia. La cosa mi fece molto piacere. La sua scomparsa lascia un grande vuoto, non solo nel campo della canzone, ma anche in quello della poesia e della cultura popolare. Che la terra ti sia lieve Franco.”

Attraverso i loro canali ufficiali sui social i Nomadi hanno scritto: “Ciao Franco, salutaci le stelle”, mentre i Subsonica hanno scritto: “Addio maestro, sempre con noi”. Eros Ramazzotti ha ricordato il celebre Maestro scrivendo in un suo post: “Ironia, saggezza, intelligenza infinita, genialità. Ci mancherai tanto maestro ma la tua arte rimarrà per sempre.”

Anche Roby Facchinetti ha dedicato un post a Franco Battiato scrivend via social: “Il mondo della musica ha perso un grande e impareggiabile artista: Franco Battiato. La tua sensibilità artistica e umana, ha saputo con nobiltà, trasmettere a noi tutti la grande bellezza della musica.”

La malattia

Franco Battiato è scomparso a 76 anni dopo esser stato per un lungo periodo lontano dalle scene. La famiglia ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulle condizioni di salute del cantautore, il cui ultimo album (Torneremo ancora) è uscito nel 2019.