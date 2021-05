Il mondo della musica italiana piange Franco Battiato: l’artista catanese, nato il 23 marzo 1945, è scomparso all’età di 76 anni.

Franco Battiato, uno degli artisti più eclettici e noti del panorama musicale italiano, è scomparso, come riporta il sito Dagospia, e come è stato successivamente reso noto anche dalla famiglia, all’età di 76 anni nella sua casa a Milo, dove si era ritirato. I funerali avverranno in forma privata. Nel corso della sua carriera musicale si era distinto come compositore all’avanguardia e cantautore dalla vena completamente originale, e aveva ottenuto un’innumerevole quantità di premi e riconoscimenti. Nel 2019, a seguito del malore avuto nel 2017, il cantante si era ritirato dalle scene.

Franco Battiato è morto: il lutto

Il mondo della musica piange Franco Battiato, uno dei volti musicali italiani più noti all’estero e un artista che, grazie alla sua musica, ha senza dubbio segnato un’importante fetta della storia musicale del Bel Paese. Nato a Ionia il 23 marzo del 1945, Battiato ha esordito giovanissimo come musicista nei cabaret di Milano e da subito si è distinto per il suo stile originale e all’avanguardia.

Franco Battiato

Nel corso degli anni sono stati moltissimi i generi musicali affrontati dall’artista, che è passato dal pop al rock e alla musica etnica. Il vero successo è giunto per lui negli anni ’80 (precisamente nel 1981) con il disco La voce del padrone. In tutto Franco Battiato ha realizzato 30 album e ha collaborato con innumerevoli artisti e musicisti del panorama italiano. Oltre alla musica si è interessato per molti anni alla pittura, e alcune delle copertine dei suoi dischi sono state realizzate proprio da lui.

La vita privata del cantante

Battiato è sempre stato estremamente riservato per quanto riguarda la sua vita privata e ha trascorso moltissimi anni della sua vita in un eremo alle pendici dell’Etna, nella sua amata Sicilia. Nel 2019, dopo l’uscita del suo ultimo disco (Torneremo ancora), il manager del cantante ha annunciato il suo desiderio di ritirarsi dalle scene.

Battiato era già lontano dal mondo dei riflettori da circa 2 anni e il suo ultimo tour era stato interrotto a causa di un suo malore. La sua famiglia ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulle condizioni di salute del cantante ma in tanti, attraverso i social, hanno espresso la loro preoccupazione negli anni del suo allontanamento dai palcoscenici.