Voci di corridoio dicono che a Buckingham Palace sono pronti a sospendere i titoli ai duchi di Sussex. Come la prenderanno Harry e Meghan?

Le ultime dichiarazioni del principe Harry all’Armchair Expert hanno creato un vero e proprio terremoto a Buckingham Palace. Voci di corridoio, non a caso, sostengono che a palazzo tutti stiano facendo una richiesta: privare i duchi di Sussex dei titoli reali, in modo da farli diventare semplici celebrità. Lo scorso giovedì 13 maggio 2021, Harry d’Inghilterra ha rilasciato un’intervista all’Armchair Expert che sta facendo ancora discutere. Il marito di Meghan Markle, a poche settimane di distanza dal funerale del principe Filippo, è tornato a parlare della sua famiglia d’origine, rivolgendo parole poco carine al padre Carlo. Nello specifico, il duca di Sussex ha affermato:

Duchi di Sussex: Buckingham Palace e la sospensione dei titoli

“Non voglio trasmettere dolore e sofferenza ai miei figli. La genitorialità non deve essere questo: mio padre mi ha cresciuto come hanno cresciuto lui. Ho sperimentato una qualche forma di dolore a causa della sofferenza che mio padre e i miei genitori avevano sofferto, una sofferenza genetica. Ho bisogno di interrompere quel ciclo in modo da non trasmetterlo a nessuno. Non voglio crescere i miei figli come mio padre ha cresciuto me“.

Stando a quanto sostengono gli esperti di corte, le parole di Harry non sono state irrispettose solo nei confronti del padre Carlo, ma anche nei riguardi del compianto Filippo. I biografi della Royal Family, come sostiene il Daily Mail, hanno riferito che il personale di Buckingham Palace è “inorridito” dalle nuove esternazioni del duca e fa una sola richiesta: la sospensione dei titoli reali, in modo da farli diventare semplici celebrità.

Meghan Markle Principe Harry

Da duchi a celebrity il passo è breve

Il Daily Mail sottolinea che il comportamento dei Duchi di Sussex non ha infastidito solo Buckingham Palace, ma anche tutti i sostenitori della corona. La richiesta di sospensione dei titoli, non a caso, arriva dalla quasi totalità della popolazione.

“Siamo inorriditi dal fatto che Harry abbia potuto fare questo alla regina quando Filippo di Edimburgo è appena entrato nella sua tomba. Trascinare suo nonno in tutto questo è irrispettoso. Un vero oltraggio. Se disprezzi tanto l’istituzione che rappresenti, non dovresti continuare a sfoggiare i titoli reali. I titoli ai duchi di Sussex andrebbero sospesi. Senza titoli, sarebbero semplicemente delle celebrità“, si legge sull’Us Weekly.

La distanza tra il principe Carlo e suo figlio Harry sarebbe ormai incolmabile, tanto che il futuro re d’Inghilterra non risponde neanche più al telefono quando è il pargolo a chiamarlo. D’altronde, l’esperto reale Robert Jobson non ha alcun dubbio: “Le parole del principe Harry sono imbarazzanti, anche perché oltre a criticare pubblicamente le capacità genitoriali di suo padre, costituiscono un oltraggio anche alla Regina e alla memoria del principe Filippo. Per me il comportamento del duca di Sussex è piuttosto spudorato“.