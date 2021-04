Dai gioielli indossati da Kate al presunto “avvicinamento” tra William ed Harry: tutti i retroscena del funerale del Principe Filippo.

Solo 30 persone hanno potuto presenziare alle esequie del Principe Filippo, che si sono svolte nel rispetto delle norme anti-Covid alla chiesa di Saint George, il 17 aprile. Uno dei momenti più attesi per gli amanti del gossip è stato senza dubbio l’incontro avuto da William e suo fratello, che non si sarebbero visti dall’addio ai titoli nobiliari di quest’ultimo (e dal suo trasferimento negli States). Altra questione che ha attirato l’attenzione dei curiosi è senza dubbio il significato simbolico dei gioielli indossati da Kate Middleton e dalla Regina (mentre le uniformi militari sarebbero state bandite durante le esequie per non mettere in imbarazzo suo nipote Harry, che dopo l’addio ai titoli nobiliari ha dovuto ovviamente rinunciare anche agli incarichi ufficiali).

Filippo di Edimburgo

I funerali di Filippo: 4 dettagli che hanno acceso la curiosità dei fan

Il giorno prima della cerimonia funebre per l’ultimo addio al Principe Filippo, la Regina Elisabetta avrebbe incontrato suo nipote Harry in forma privata a Frogmore Cottage. Lì probabilmente i due si sarebbero finalmente abbracciati dopo i lunghi mesi di lontananza dovuti all’emergenza Covid, e la sovrana avrebbe messo in chiaro gli ultimi dettagli per i funerali di suo marito, il Duca di Edimburgo.

Alla cerimonia funebre Harry e William non sono mai stati vicini, ma al termine della cerimonia sono stati fotografati mentre parlavano all’esterno della Chiesa di St. George. In segno di totale distensione tra i due fratelli, al termine della Cerimonia l’intera famiglia ha fatto ritorno a Windsor a piedi, e ancora una volta Harry e William sono stati fotografati mentre camminavano insieme. Sarà stata una mossa mediatica – come ipotizzato da qualcuno – per dimostrare che tra i membri della famiglia Reale non sarebbe in atto alcuna tensione?

I gioielli e il dolore della Regina

Come spesso accade agli eventi ufficiali, i membri della famiglia Reale hanno scelto gioielli e abiti con un valore fortemente simbolico per il funerale del Principe Filippo. Kate Middleton ha sfoggiato un collier di perle appartenente alla compianta suocera Lady Diana, mentre la Regina Elisabetta ha utilizzato una spilla già sfoggiata durante il matrimonio di Harry e Meghan. Il gioiello scelto da Kate sottolinea ancora una volta l’importanza che Diana ha avuto per la famiglia Reale, mentre quello indossato dalla Regina potrebbe voler dimostrare un ulteriore segno di distensione verso suo nipote Harry e Meghan Markle (specie dopo la loro controversa intervista da Oprah Winfrey).

Durante la cerimonia la Regina e il Principe Carlo hanno rotto “il protocollo reale” previsto per i funerali e hanno trattenuto a stento le loro lacrime di commozione passando difronte alla distesa di fiori lasciati dai sudditi davanti alla chiesa di St George. Oltre a questo la Regina è parsa a tutti visibilmente provata per la perdita del marito Filippo, scomparso a pochi mesi da quello che sarebbe stato il suo 100esimo compleanno.