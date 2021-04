Ad appena 2 giorni dal funerale del nonno Filippo, il Principe Harry avrebbe fatto ritorno in California da sua moglie Meghan Markle.

Il Principe Harry è già rientrato in California? Secondo il Daily Mail, ad appena 2 giorni dalle esequie del Principe Filippo, l’ex duca del Sussex avrebbe fatto i bagagli e sarebbe tornato dalla moglie Meghan (incinta della sua seconda bambina) e dal loro primogenito Archie Harrison. Anche se si è trattenuto poco tempo dopo i funerali del nonno, Harry è stato a Londra dal 12 aprile, rispettando un periodo di quarantena e offrendo la propria vicinanza ai familiari.

Il Principe Harry torna in California dopo i funerali

Ai funerali del Principe Filippo la priorità per i membri della famiglia Reale sarebbe stato il mostrare rispetto per il compianto duca di Edimburgo e soprattutto per il dolore della Regina Elisabetta, che dopo 73 anni ha perso il suo compagno di vita.

Principe Harry

Dunque Harry e suo fratello William si sono mostrati in un clima “disteso”, parlando fuori dalla chiesa dove sono stati officiati i funerali. A seguire i due fratelli e Kate Middleton sono rientrati al Castello di Windsor camminando insieme, ulteriore segno di una rappacificazione in corso. Ad appena 2 giorni dalle esequie, Harry potrebbe aver deciso però di tornare in California: ad attenderlo a Santa Barbara vi sono infatti sua moglie Meghan Markle (incinta della sua seconda bambina) e il piccolo Archie Harrison.

L’assenza di Meghan ai funerali

Ufficialmente Meghan Markle non ha preso parte ai funerali di Filippo su consiglio del suo medico, che le avrebbe imposto di evitare voli a causa della sua gravidanza (il cui termine è ormai imminente). Secondo indiscrezioni l’ex duchessa del Sussex potrebbe anche aver deciso di non presenziare al funerale per non attirare l’attenzione su di sé viste le sue recenti accuse contro i membri della famiglia reale.