Il Principe Filippo è morto: Harry e Meghan stanno pianificando il ritorno a Londra per partecipare al funerale.

Harry e Meghan parteciperanno al funerale del Principe Filippo, morto il 9 aprile 2021 a 99 anni. Il duca di Sussex raggiungerà Londra appena possibile, mentre la duchessa, essendo incinta, deve ottenere il permesso dei medici. Questo quanto trapela dopo che intorno all’ora di pranzo si è diffusa la notizia, ufficiale, della morte del marito della Regina Elisabetta.

Harry e Meghan al funerale del Principe Filippo

La notizia era purtroppo nell’aria: il Principe Filippo è morto. Soltanto qualche settimana fa, il marito di Elisabetta II era stato ricoverato per diverso tempo in ospedale. Le sue condizioni, nonostante le rassicurazioni del portavoce reale, sono apparse subito serie. Ad avvalorare il pensiero dei seguaci della corona inglese sono state le prime foto di Filippo, all’uscita dal nosocomio. L’uomo è apparso con il volto provato e molto, molto dimagrito. A distanza di qualche settimana da quel momento, il consorte della Regina è scomparso.

Regina Elisabetta

Buckingham Palace sta organizzando il funerale e la domanda dei fan, al momento, è una: Harry e Meghan parteciperanno alla cerimonia funebre? Pare proprio di sì, o almeno questo è quello che rivela una fonte al Daily Mail.

Harry “farà assolutamente il possibile per tornare in Gran Bretagna per star vicino alla nonna Elisabetta, andrà sicuramente“. Per quanto riguarda Meghan, invece, “essendo incinta, bisognerà ascoltare il parere del medico per decidere se può viaggiare”.

L’ultimo saluto al Principe Filippo

Il duca di Edimburgo è stato al fianco della Regina Elisabetta per ben 73 anni. Il prossimo giugno avrebbe compiuto 100 anni e il regno si preparava a festeggiarlo al meglio. Purtroppo, Filippo non ha raggiunto quell’importante traguardo. Prima di morire, l’uomo ha fatto una richiesta esplicita ai sui sudditi: il suo funerale deve essere celebrato senza troppi fronzoli.

“Non c’è bisogno che il mio feretro sia esposto a Westminster Hall“, aveva detto Filippo. Il protocollo, però, prevede ben altro e, molto probabilmente, la sua bara verrà collocata nel Palazzo di St James, dove nel 1997 ha ‘riposato’ anche la Principessa Diana.

Di certo, prima di celebrare il funerale, la Regina Elisabetta e tutta la sua famiglia aspetteranno il ritorno di Harry e, forse, quello di Meghan.