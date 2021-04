Il principe Filippo è morto: il marito di Elisabetta II è stato il consorte ad aver mantenuto più a lungo il ruolo di sovrano.

Il principe Filippo è morto. Classe 1921, è stato il consorte che ha mantenuto più a lungo il ruolo di sovrano. Appassionato di polo e di corse, è diventato famoso anche per le numerose gaffes fatte nel corso della sua esistenza. Amato dai sudditi, Filippo di Edimburgo era il quinto e unico figlio maschio del principe Andrea di Grecia e Danimarca e della principessa Alice di Battenberg.

Cugino di terzo grado di Elisabetta II, è stato al suo fianco fino al giorno della sua morte. Un grande amore, per il quale ha rinunciato alla successione al trono, è diventato cittadino britannico, si è convertito alla chiesa anglicana e ha rinunciato ad una carriera nella marina.

L’annuncio è arrivato direttamente da Buckingam Palace:

Principe Filippo morto: addio al marito di Elisabetta II

Classe 1921, Filippo era nato il 10 giugno a Corfù dal principe Andrea di Grecia e Danimarca e dalla principessa Alice di Battenberg. Nel 1939 incontra per la prima volta Elisabetta, che all’epoca aveva appena 13 anni. Tra i due scatta un vero e proprio colpo di fulmine, che li porta a scambiarsi tantissime lettere.

Nel 1946, Filippo chiede a re Giorgio la mano di sua figlia. Il 20 novembre del 1947, i due si giurano amore eterno e il 14 novembre dell’anno seguente nasce il primogenito Carlo. Nel 1950 viene alla luce Anna, nel 1960 Andrea e 4 anni dopo l’ultimo pargolo Edoardo.

Con le nozze, Filippo ottiene il titolo di Sua Altezza reale duca di Edimburgo e resta al fianco della sua consorte per tutta la vita, fino al 9 aprile del 2021.

Regina Elisabetta

Filippo di Edimburgo: il ritiro a vita privata

Nel corso della sua esistenza, oltre a non aver mai abbandonato la sua Elisabetta II, il principe Filippo ha messo a segno come detto numerose gaffes. Sono state proprio queste ad averlo reso un “personaggio”. Alcune frasi sono passate alla storia: “Con che cosa li fai i gargarismi, con i sassi?” rivolta al cantante Tom Jones dopo la sua esibizione al Royal Variety oppure “Se state ancora un po’ qui vi verranno gli occhi a mandorla” ad alcuni studenti inglesi in Cina.

Al compimento del 96esimo anno di età, il principe Filippo si è ritirato a vita privata. In 65 anni di esistenza pubblica, ha preso parte a 22.219 impegni da solo, ha partecipato a 637 visite ufficiali e pronunciato 5.500 discorsi.