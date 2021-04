L’attrice Margot Robbie sta seguendo una dieta ferrea per entrare nei panni di Barbie, nel live action diretto da Greta Gerwig.

La bellissima Margot Robbie, famosa oltre che per la sua bravura anche per il corpo a dir poco perfetto, è a dieta. I motivi, fortunatamente, non sono estetici, ma sono da ricollegare ad una richiesta di copione. L’attrice, infatti, interpreterà Barbie nel live action diretto da Greta Gerwig. E così ha raccontato in cosa consiste questa dieta e cosa dovrà fare per calarsi nei panni proprio di Barbie.

Margot Robbie: la dieta per vestire i panni di Barbie

Dopo aver vestito i panni della supercriminale in The Suicide Squad, Margot Robbie si prepara ad interpretare Barbie. Il live action, di prossima uscita, è diretto da Greta Gerwig. Intervistata da Women’s Health, ha confessato che, per esigenze di copione, sta seguendo una dieta ferrea. Nonostante abbia un corpo a dir poco perfetto, Margot deve comunque trasformarsi nella famosa bambola della Mattel.

“Non tocco più pane e dolci e bevo solo tè“, ha confessato la Robbie. Dal suo menù quotidiano, quindi, sono scomparsi i carboidrati e i dolci. Restrizioni che le stanno costando molta fatica, ma che di certo verranno ripagate dal successo che otterrà Barbie. La 30enne ha dichiarato:

“A colazione di solito mangio un porridge e durante la mattinata bevo un frullato che stimola l’immunità. Poi normalmente a pranzo mangio un’insalata di pollo e per cena una bistecca di tonno con patate dolci… Le patate dolci sono considerate uno dei migliori carboidrati da consumare quando si è a dieta“.

L’ossessione di Margot Robbie

L’attrice di Once Upon… In Hollywood ha confessato di avere un’ossessione che l’ha aiutata molto in questo suo ‘nuovo’ regime alimentare. Si tratta del tè, entrato nella sua alimentazione dopo il trasferimento a Londra dall’Australia. Margot ha anche ammesso che ha qualche momento in cui si abbandona a mangiare i suoi cibi preferiti, hamburger e pietanze messicane. La domanda, quindi, sorge spontanea: cosa fa per mantenersi in forma?

“Ho trovato le sessioni di boxe e gli allenamenti di combattimento per ‘Suicide Squad’ davvero divertenti, ma ho capito subito che non ero tanto un fan del sollevamento pesi. Quando non mi preparo per un ruolo, preferisco fare allenamenti che mi piacciono molto, come lezioni di ballo o giocare a tennis con gli amici“, ha dichiarato la Robbie.

L’attrice non si prende cura solo del suo corpo, ma anche della sua anima. Soprattutto la sera, prima di andare a letto, accende candele profumate e rilassanti e ascolta “musica soft“. Inoltre, se ha avuto una “giornata particolarmente dura“, fa “un bagno con molte bollicine e mi gusto una birra fredda“.