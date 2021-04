Il Principe Harry e Meghan Markle avrebbero chiamato la polizia ben 9 volte nell’ultimo anno per violazioni al loro domicilio.

Non potendo più contare sulla sicurezza della monarchia, Harry e Meghan Markle hanno dovuto più volte affidarsi alle forze dell’ordine dopo il loro trasferimento negli States. Stando a quanto riporta l’agenzia di stampa PA i due ex duchi del Sussex avrebbero allertato la polizia ben 9 volte negli ultimi 9 mesi a causa di frequenti violazioni al loro domicilio.

Harry e Meghan: le violazioni del domicilio

Dai droni passati sopra il giardino della loro casa a Santa Barbara ai tentativi di violare il lussuoso domicilio, Harry e Meghan Markle non avrebbero avuto vita facile neanche negli States.

Harry d’Inghilterra Meghan Markle

I due ex duchi hanno detto addio alla Corona nel tentativo di avere una vita più tranquilla negli States, ma a quanto riporta l’agenzia stampa PA solo nell’ultimo anno avrebbero telefonato 9 volte alle forze dell’ordine per reati commessi contro la loro lussuosa proprietà.

I due ex duchi nella loro controversa intervista alla CBS hanno confermato che – dopo il loro addio ai titoli nobiliari – non avrebbero più beneficiato della protezione riservata ai membri della famiglia Reale (che ovviamente sarebbe stata in parte finanziata dai soldi dei contribuenti).

Il drone e le denunce contro i paparazzi

Oltre ad aver allertato le forze dell’ordine, i due ex duchi avrebbero sporto denuncia contro alcuni paparazzi che avrebbero introdotto un drone sul giardino della loro proprietà nel tentativo di fotografare il piccolo Archie Harrison, loro primogenito. La coppia al momento è in attesa di una seconda bambina, che dovrebbe nascere nei prossimi mesi.

A causa della loro intervista alla CBS si sarebbe creato il gelo tra Harry e Meghan e il resto della famiglia Reale, e al momento sembra che i due siano lontani da una riconciliazione con i familiari.