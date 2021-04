Rita Dalla Chiesa si è sfogata su Instagram contro le parole di Michela Murgia sul Generale Francesco Figliuolo, ecco tutti i dettagli.

Michela Murgia, nota scrittrice e blogger italiana, durante il corso di una sua ospitata nella trasmissione televisiva, Dimartedì condotta da Giovanni Floris su La 7, ha fatto alcune dichiarazioni sul Generale Figliuolo che non sono piaciute affatto alla giornalista e conduttrice tv, Rita Dalla Chiesa la quale ha immediatamente deciso di sfogarsi pubblicamente e sul suo account Instagram. Ecco tutti i dettagli della vicenda.

Michela Murgia contro il commissario Figliuolo

Michela Murgia ospite su La7 non ha espresso pareri positivi nei confronti del generale Francesco Paolo Figliuolo, il commissario per l’emergenza Covid-19 e contro le forze dell’ordine facendo le seguenti affermazioni “A me spaventa un commissario che gira con la divisa, non ne ho mai subìto il fascino. Non mi sento più al sicuro, quando vedo un uomo in divisa mi spavento. Non credo che la categoria bellica sia quella con cui si può responsabilizzare un Paese, ci si spaventa di più.”

Queste parole però, hanno scatenato l’indignazione di Rita Dalla Chiesa che ha così replicato su Instagram: “La Signora Michela Murgia è politicamente scorretta. Mi sono sentita colpita, ma non affondata, dalle sue parole di ieri sera, a DiMartedi, sul Generale di Corpo d’Armata Figliuolo.”

Rita Dalla Chiesa zittisce Michele Murgia

Rita Dalla Chiesa è un vero fiume in piena dopo le parole della Murgia alla quale continua rivolgendosi in questi toni: “Le fanno paura gli uomini in divisa? Non si sente sicura con loro? Le fanno venire in mente la dittatura? In un periodo in cui si sta facendo di tutto per portare il nostro Paese in sicurezza, posso solo commentare, da donna a donna, ‘STAI ZITTA’. Per fortuna la sinistra di oggi non si riconosce in quello che ha detto. Un consiglio, ‘Signora’ Murgia. Se mai avesse bisogno di aiuto, stia zitta… e si astenga dal chiamare le forze dell’ordine. PS: Stai zitta è il titolo del suo libro….“