Meghan Markle e Harry avrebbero sporto denuncia contro alcuni paparazzi che avrebbero cercato di scattare delle foto al piccolo Archie con un drone.

Una nuova violazione della privacy per Harry e Meghan Markle: gli ex Sussex, reclusi nella villa a Los Angeles insieme al figlio Archie Harrison e alla suocera Doria Ragland, avrebbero sporto denuncia contro alcuni paparazzi. A quanto riporta SkyNews i fotografi avrebbero tentato di scattare delle foto al piccolo Archie facendo volare dei droni sul giardino della loro villa.

Meghan Markle denuncia i paparazzi

Un’invasione “inaccettabile per qualsiasi genitore”, così Harry e Meghan Markle avrebbero motivato la loro denuncia nei confronti di alcuni paparazzi che hanno cercato di “rubare” una foto esclusiva del piccolo Archie Harrison nella villa di Los Angeles in cui i due ex duchi si sono trasferiti.

Meghan Markle

Il rapporto tra Meghan, Harry e i paparazzi non è mai stato idilliaco: l’ex duchessa ha scelto di partorire in una clinica privata proprio per avere la giusta privacy al momento del parto, e a seguire lei e Harry hanno denunciato alcuni tabloid londinesi per le continue e inopportune attenzioni a loro riservate.

La decisione di abbandonare i titoli nobiliari

Stando a quanto rivelato da Meghan a BBC News i paparazzi e la stampa scandalistica non le avrebbero dato tregua fin dal giorno delle sue nozze con Harry. Proprio a seguito delle continue incursioni dei paparazzi nella sua vita privata l’ex duchessa avrebbe deciso di comune accordo col marito di rinunciare ai titoli nobiliari.

Oggi i due avrebbero acquistato una lussuosa villa a Los Angeles e insieme a loro vi si sarebbe trasferita anche la mamma di Meghan, Doria Ragland, da sempre al fianco di sua figlia. Con la nuova vita negli States Harry e Meghan hanno rivelato di essere intenzionati a lavorare esattamente come due persone comuni.