Antonella Elia è stata tradita dal fidanzato a Temptation Island: Pietro delle Piane lo confessa al compagno di stanza e lei commenta: “Che schifo”.

Non sta andando affatto bene il percorso della coppia formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane a Temptation Island. Antonella Elia è stata tradita dal fidanzato che ha baciato una tentatrice al sicuro dalle telecamere, ma poi ha spifferato tutto al compagno di stanza. Lo shock della showgirl quando lo ha scoperto, al falò delle ragazze, ha fatto impazzire i telespettatori.

Antonella Elia scopre il tradimento

Durante il falò, nella quarta puntata del programma, ad aspettare Antonella c’era un video che non avrebbe mai voluto vedere. Nel video il fidanzato Pietro ha confessato al suo compagno di stanza Lorenzo, il tradimento: “L’ho baciata!“, ha detto chiaramente anche se l’attore ha cercato in tutti i modi di sviare le telecamere e i traduttori parlando a gesti e inserendo qualche parola in spagnolo.

Antonella Elia

A quelle parole Antonella è rimasta basita e ha detto: “Che schifo, non mi metterò mai più con un uomo”. Poi ha iniziato a interrogarsi sul gesto del compagno e sulle parole che aveva usato per definirla: come “egoista” ed “eterna indecisa”. “Perché ho detto che non lo avrei sposato mai – ha ammesso Antonella -, forse ha visto il bacio a stampo che ho dato per gioco”.

A queste parole Manila Nazzaro ha preso le sue difese e ha commentato: “Non è che siccome noi non facciamo le cose che vogliono loro si possono permettere di umiliarci”.

Chi ha baciato Pietro delle Piane?

Non è ancora chiaro quale sia stata la single che ha abbattuto le difese del fidanzato di Antonella. Dal racconto a Lorenzo Amoruso, pare che Pietro si sia appartato nell’unico angolo dell’Isola senza le telecamere con le tentatrici Ilaria e Beatrice, qui poi avrebbe baciato una delle due ragazze, senza riuscire però a mantenere il segreto.