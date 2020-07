Michela Quattrociocche e Giovanni Naldi si sono concessi una vacanza, insieme, a Mykonos. Proprio qui i due sono stati paparazzati in dolci effusioni.

Sembra essere tornato, finalmente, il sereno nella vita sentimentale di Michela Quattrociocche. L’attrice, lo scorso maggio, aveva annunciato la fine del suo matrimonio con il calciatore Aquilani e dopo poco sembra aver ritrovato il sorriso. Tutto merito di Giovanni Naldi, famoso rampollo di una storica famiglia di albergatori di lusso.

Michela Quattrociocche a Mykonos con il suo amore

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Michela Quattrociocche e Giovanni Naldi. I due, infatti, paparazzati dal settimanale Diva e Donna, si sono concessi una vacanza a Mykonos, in Grecia. Di più sulla loro relazione, però, non sappiamo dal momento che l’attrice ha deciso di non ufficializzare il tutto. Neanche sulla sua pagina Instagram, dove posta foto di lei al mare, ci sono immagini che la ritraggono al fianco di Naldi .

Sappiamo, però, che proprio Michela ha deciso di invitare Giovanni alla festa della sua carissima amica – l’attrice Laura Chiatti – che si è tenuta a Perugia.

Michela Quattrociocche e l’addio ad Aquilani

La Quattrociocche e Aquilani, nonostante siano rimasti in buoni rapporti dopo la separazione, hanno deciso di non parlare dei motivi che li hanno portati a separarsi dopo così tanti anni di matrimonio. La stessa Michela, inoltre, lo scorso giugno aveva dichiarato sulle pagine del settimanale Chi:

“Alberto ed io per un accordo preso con i legali, abbiamo scelto di non rilasciare interviste sulla nostra separazione. In questo momento posso solo dire che sono felice”.

Che il motivo sia stato proprio l’entrata in scena di Giovanni? Forse non lo sapremo mai.