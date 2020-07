Belen Rodriguez, di ritorno da una vacanza a Ibiza, ha rivisto il suo ex marito Stefano De Martino: la tensione tra i due sarebbe stata palpabile.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sarebbero rivisti in aeroporto a Milano, ma lei avrebbe addirittura evitato di salutarlo: il ballerino ha raggiunto la showgirl per andare a prendere suo figlio Santiago, lei era appena tornata da Ibiza (dove avrebbe trascorso una breve vacanza in compagnia degli amici e della presunta nuova fiamma, Gianmaria Antinolfi).

Belen Rodriguez Stefano De Martino

Belen Rodriguez e Stefano: l’incontro in aeroporto

La tensione tra Belen e Stefano è palpabile: secondo Chi i due si sarebbero a malapena salutati quando si sono rivisti in aeroporto, dove il ballerino si era recato per prendere il piccolo Santiago. La showgirl intanto, via social, ha condiviso un messaggio che lascerebbe presagire desideri di vendetta: “Chi ha tradito verrà tradito, a chi ti ha mentito, mentiranno, chi ti ha illuso verrà illuso chi ti ha offeso verrà offeso, a chi ti ha fatto soffrire sarà fatto di peggio, perché sono così le regole del gioco”, ha scritto. Che il messaggio fosse proprio indirizzato al suo famoso ex marito?

Fonte Foto: https://www.instagram.com/belenrodriguezreal/?hl=it

I due erano tornati insieme la scorsa primavera, ma durante il lock down per l’emergenza Coronavirus la relazione sarebbe irreparabilmente naufragata.

Il gossip su Stefano e Alessia Marcuzzi

Nelle scorse settimane Stefano è finito nell’occhio del ciclone per un presunto flirt con la collega Alessia Marcuzzi. La notizia è stata smentita dai diretti interessati, ma sui social continuano a spuntare indizi che farebbero pensare a una liaison top secret tra i due.

Belen Rodriguez per il momento non ha rivelato i motivi che l’avrebbero spinta ad allontanarsi per la seconda volta dal suo ex marito, e in tanti si domandano cosa sia davvero accaduto tra lei e il ballerino (che si vociferava avrebbero potuto avere molto presto un secondo figlio insieme).