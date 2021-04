Il 9 aprile 2021 è scomparso il Principe Filippo. Poco prima di morire il duca avrebbe rivolto le sue ultime parole al figlio Carlo.

Prima di morire il Principe Filippo ha rivolto al Principe Carlo le sue ultime parole e – stando a quanto riporta il Sunday Times – gli avrebbe chiesto di prendersi cura della Regina e del resto della famiglia. Il marito della Regina Elisabetta è deceduto – come da sua volontà – al Castello di Windsor, e i funerali si terranno il 17 aprile in forma strettamente privata.

Principe Filippo: le ultime parole al figlio Carlo

In quello che sarebbe stato un vero e proprio “passaggio di testimone”, il Principe Filippo avrebbe espresso al figlio Carlo le sue ultime volontà, chiedendo al principe del Galles di occuparsi della Regina Elisabetta – rimasta vedova dopo 73 anni di matrimonio – e del resto della famiglia.

CARLO D’INGHILTERRA

Proprio la Regina si sarebbe imposta rispetto alla volontà di suo marito di trascorrere i suoi ultimi giorni di vita nel Castello di Windsor, tra le sue cose e i suoi affetti più cari, evitando un ulteriore ricovero in ospedale. Appena un mese fa il duca di Edimburgo era stato ricoverato per una non meglio precisata infezione ed era stato sottoposto ad un delicato intervento al cuore.

I funerali in forma privata

Le esequie si svolgeranno – come da sua volontà – in forma strettamente privata, il 17 aprile. Il Principe Harry – da mesi residente negli States – farà ritorno a Londra per dare l’ultimo saluto al nonno e stare accanto alla famiglia in un momento tanto delicato. La moglie Meghan, a quanto riporta il Sunday Times – avrebbe rinunciato a mettersi in viaggio a causa della sua seconda gravidanza. L’ex duchessa del Sussex probabilmente resterà nella sua lussuosa villa a Santa Barbara insieme alla madre, Doria Ragland, in attesa che Harry torni. I due avranno una bambina tra pochi mesi.