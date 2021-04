Dalla gravidanza di Mia Ceran alla speciale tecnologia che consentirà ad Annalisa Minetti di tornare a vedere: tutti i gossip del weekend!

Mentre Belen Rodriguez continua a godersi il relax sotto il sole delle Maldive in compagnia del fidanzato Antonino Spinalbese, Mia Ceran ha annunciato in diretta tv che presto diventerà mamma per la prima volta e nel frattempo Annalisa Minetti ha svelato che grazie ad una speciale tecnologia potrà in parte “rimediare” alla sua cecità. Scopriamo quali sono stati i gossip del weekend!

I gossip del week end: le vacanze di Belen tra amore e maternità

Manca sempre meno alla nascita della piccola Luna Marie e così Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno deciso di concedersi una vacanza all’insegna dell’amore e del relax sotto il sole delle Maldive. Con i suoi bikini mozzafiato la showgirl si è lasciata immortalare in una posa bollente sul bagnasciuga, mentre su Instagram ha scritto una dedica alla sua bambina in arrivo: “Sentendo i tuoi piccoli calcetti, che ormai non sono più proprio piccoli!”

Intanto a Quelli che il Calcio, la conduttrice Mia Ceran ha annunciato in diretta tv di essere incinta. “Ah sì, aspetto un bambino”, ha detto scherzosamente a Luca e Paolo, fingendo di non “ricordare” la sua gravidanza. A seguire, in un post via social, la Ceran ha mostrato il pancino ormai evidente e ha scritto: “Grandi attese, e per una volta non parlo della puntata”.

Annalisa Minetti: la tecnologia che le consentirà di “vedere”

Intanto alle pagine di Grand Hotel Annalisa Minetti ha confessato che una speciale tecnologia la aiuterà a superare in parte il problema della sua cecità (con cui convive da ben 27 anni). “Una speciale tecnologia mi permetterà di riconoscere persone e oggetti. Si tratta di speciali telecamerine, grandi quanto un accendino, che vengono poste sulle stecche degli occhiali e funzionano usando il naso come un puntale. In pratica, seguendo la direzione del tuo naso, le telecamere capiscono quello che stai guardando e te lo descrivono all’orecchio tramite un auricolare”, ha dichiarato la cantautrice entusiasta.