A Non è L’Arena Massimo Giletti è apparso visibilmente provato, e lui stesso ha ammesso di essere in difficoltà a condurre lo show.

Durante la puntata del 18 aprile a Non è l’Arena Massimo Giletti ha condotto lo show con evidenti difficoltà. Il conduttore non ha chiarito i motivi del suo malessere, ma è apparso visibilmente provato e affaticato. “Vediamo se riusciamo a continuare”, ha anche affermato durante lo svolgimento del suo programma. Cosa sarà accaduto?

Massimo Giletti: malore in diretta tv

In tanti tra i telespettatori di Non è l’Arena si sono preoccupati per Massimo Giletti, che durante la puntata del 18 aprile si è mostrato al pubblico visibilmente affaticato e sudato. Il conduttore non ha svelato la natura del suo malessere, e in tanti sulle pagine social a lui dedicate hanno espresso la loro preoccupazione per le sue condizioni di salute.

Massimo Giletti

Giletti svelerà cosa gli sia accaduto? Alcuni mesi fa, a seguito di un episodio simile, era stato suo fratello Emanuele a prendere la parola in merito alle condizioni di salute del conduttore.

Le coliche renali in diretta tv

Alcuni mesi fa il conduttore si era sentito male per via di alcune coliche renali. In quell’occasione era stato costretto ad abbandonare lo studio di Non è l’Arena. A svelarlo era stato suo fratello Emanuele Giletti, che stando a quanto riporta Libero Quotidiano aveva confessato: “Massimo, come molti di noi soffre di coliche renali e questa volte l’hanno colpito in trasmissione. Era già mezzo influenzato, prima di andare in onda ha incominciato ad avere male e mi ha telefonato in modo da non far preoccupare la mamma nel caso avesse dovuto abbandonare la diretta”. Il conduttore in questo caso non ha svelato la natura del suo malore, ma in tanti sui social gli hanno augurato una pronta guarigione. Giletti svelerà cosa gli è accaduto in diretta tv?