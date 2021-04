Dopo essersi mostrata con il tiralatte, Chiara Ferragni ha deciso ancora una volta di rompere i tabù sull’allattamento attraverso i social.

A differenza di quando è nato il suo primo figlio, Leone Lucia Ferragni, dopo la nascita della piccola Vittoria Chiara Ferragni sembra aver deciso di abbattere attraverso i social i tabù sull’allattamento. Oltre ad essersi più volte mostrata mentre era intenta ad allattare la sua bambina, l’influencer si è scattata un selfie mentre utilizzava il tiralatte e a seguire ha postato una foto in cui la si vede sfoggiare una t-shirt macchiata dal latte materno. “Dimmi che allatti senza dirmi che allatti”, ha scritto ironica via social, e il suo post ha fatto il pieno di like.

Chiara Ferragni rompe i tabù sull’allatamento

Con estrema spontaneità Chiara Ferragni ha deciso di rompere – attraverso i social – i tabù sull’allattamento al seno. Senza imbarazzo l’influencer si è mostrata dunque mentre allattava la piccola Vittoria, e a seguire ha postato sui social il primo piano della sua t-shirt macchiata di latte materno. In tanti – soprattutto tra le sue fan – hanno lodato il modo in cui la moglie di Fedez ha deciso di condividere un aspetto importante della maternità e del post-parto. La questione ha ovviamente suscitato anche numerose polemiche, e in più d’un occasione suo marito Fedez ha deciso di difenderla via social.

L’allattamento del piccolo Leone

Mentre con la piccola Vittoria Lucia Ferragni Chiara Ferragni sembra aver voluto “sdoganare” l’allattamento al seno attraverso i social, con il primo figlio, Leone, l’influencer non si era praticamente mai mostrata durante l’allattamento. “Adoro le persone che lo fanno senza problemi. Io avrei paura di essere fotografata da fan o paparazzi se sono al parco o a un ristorante. Per questo allatto al seno solo in casa. Sono scelte”, avrebbe detto in passato sulla questione (a quanto riporta DiLei). Col tempo avrà cambiato idea?