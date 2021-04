Francesco Vecchi, il giornalista e conduttore televisivo di Mattino 5, è diventato padre per la prima volta. L’annuncio in diretta tv.

Nella puntata andata in onda il 19 aprile del 2021 la settimana di Mattino 5, lo storico programma di informazione e intrattenimento condotto da Francesco Vecchi nella prima parte e Federica Panicucci nella seconda, si è aperta con una lieta notizia che riguarda proprio la vita privata del conduttore e che ha deciso lo stesso Vecchi, di rivelare in prima persona al suo pubblico mattiniero. Il giornalista ha infatti annunciato la nascita del suo primo figlio svelandone anche il nome in diretta tv, ecco tutti i dettagli.

Francesco Vecchi è diventato padre

“Venerdì è nato mio figlio Enrico. Sono emozionato, mi tremano le gambe” con queste poche parole Francesco Vecchi ha condiviso la sua immensa gioia con il pubblico di Mattino 5 che lo segue da anni affezionato. Proprio lo scorso anno durante la pausa estiva il giornalista era convolato a nozze in gran segreto con la compagna, Tina La Loggia giornalista anche lei e caporedattrice di Mattino Cinque.

Buon lunedì!



Iniziamo subito la settimana con una bellissima notizia: venerdì scorso il nostro @CescoV è diventato papà! ❤️



Benvenuto al piccolo Enrico! 👶🏻

Un abbraccio anche alla mamma da tutta la squadra di #Mattino5 pic.twitter.com/4JNRz5dtjm — Mattino5 (@mattino5) April 19, 2021

Non sono mancate le immediate felicitazioni per il lieto evento del collega da parte di Federica Panicucci: “Sono molto felice perché iniziamo con una di quelle notizie belle che ci fanno stare bene…”. “E’ stato Un weekend intenso” ha poi confessato un emozionatissimo Vecchi che fiero ha mostrato la piccola e tenera mano di suo figlio sul led di Mattino 5.

Francesco Vecchi: “Ho pianto”

Il giornalista ha poi pubblicamente ringraziato sua moglie Tina e tutto il reparto sanitario che si è occupato della nascita di suo figlio. Ha raccontato che il piccolo Enrico pesa fra i 3.300 e 3.400 kg e che quando l’ha sentito piangere per la prima volta ha pianto anche lui. Federica Panicucci, che ha visto invece la foto del bambino in privato, ha detto pubblicamente e in diretta che “E’ bellissimo”.