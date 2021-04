La morte di Filippo ha spalancato nuovi scenari per la Royal family, e l’unica cosa certa sembra essere che la Regina Elisabetta non abdicherà.

La scomparsa del Principe Filippo è stata un duro colpo per la Regina Elisabetta e, stando a quanto riporta il Daily Mail, la sovrana – che il 21 aprile compirà 95 anni – avrebbe chiesto al suo primogenito, il Principe Carlo, di assumersi parte delle sue responsabilità come futuro sovrano. Il primo compito affidato al Principe dopo la scomparsa del duca di Edimburgo è stato senza dubbio quello di riunire i due figli, Harry e William, per un primo colloquio tête-à-tête dopo la controversa intervista di Harry e Meghan da Oprah Winfrey.

Morte del Principe Filippo: il Principe Carlo sostituirà la Regina?

Una presunta abdicazione da parte della Regina Elisabetta al momento non sembra eventualità da prendere in considerazione, nonostante quest’ipotesi sia stata più volte vagliata dai media.

CARLO D’INGHILTERRA

Nonostante il grave lutto causato dalla scomparsa del Principe Filippo (per cui sembra che la Regina non festeggerà il suo 95esimo) la sovrana adempierà al suo incarico fino alla fine. Intanto il Principe Carlo, suo primogenito, avrebbe assunto il ruolo di una sorta di “Re senza corona”, e sarà lui a prendersi carico di tutte le responsabilità riguardanti la Royal family d’ora in avanti. Il primo – di cui già si sarebbe occupato nei giorni scorsi – sarebbe stato l’atteso faccia a faccia tra i suoi due figli, Harry e William, dopo l’addio ai titoli nobiliari di Harry e la sua intervista scandalo alla CBS.

Il faccia a faccia tra Harry e William

Cosa sia successo tra Harry e William durante il loro incontro privato non è dato sapere, quel che è certo è che ai funerali del nonno Filippo i due si siano mostrati più volte mentre parlavano insieme, pacificamente. Secondo i media britannici i due avrebbero soltanto “simulato” un rapporto disteso per non generare clamore durante i funerali del duca di Edimburgo. Sarà vero?