Ubaldo Lanzo ha sparato una raffica di parolacce in diretta tv tra l’imbarazzo generale e quello della conduttrice Ilary Blasi.

Ilary Blasi è rimasta visibilmente in imbarazzo all’Isola dei Famosi dopo che Ubaldo Lanzo si è lasciato andare a uno sfogo e ad una raffica di parolacce in diretta nei confronti di Vera Gemma (colpevole secondo lui di avergli messo contro Fariba Tehrani). “No bella… io non sono così, ma vattela a pija nel cu*o”, ha affermato Lanzo in diretta tv, e ancora: “Amore un par de pa**e, io non sono amore di nessuno se c’hai le bolas girate te ne andavi nella tenda di Paul, sei in torto marcio”.

Ubaldo Lanzo: le parolacce in diretta tv

A nulla sono valsi i tentativi di Ilary Blasi di placare Ubaldo Lanzo chiedendogli di moderare i termini: preso dalla sua rabbia per Vera Gemma il cromatologo ha sparato una serie di parolacce a raffica, incurante di essere in diretta in prima serata.

Ilary Blasi

Ilary Blasi, visibilmente in imbarazzo, ha portato le mani alla bocca, e a seguire Ubaldo Lanzo si è scusato per il suo comportamento. A far nascere il diverbio tra lui e Vera Gemma sarebbe stato un presunto commento negativo fatto da Ubaldo nei confronti di Fariba Teharani (e riportato alla madre di Giulia Salemi proprio dalla figlia d’arte, che forse credeva di non essere sentita). “Apro una parentesi e poi non voglio sapè più nu ca* e nessuno. Vera, perché mi hai messo Fariba contro? Ti ho sentito io con le mie orecchieeee, hai detto che l’avrei votata nonostante Fariba ti dicessi che io sono solo diplomatico, non fare la santerellina e riconosciti la tua responsabilità”, ha tuonato Ubaldo Lanzo prima di lasciarsi andare al suo sfogo in diretta tv.

Le scuse del cromatologo

Ilary Blasi ha provato a mitigare i toni di Ubaldo Lanzo fino a quando non è stata costretta a minacciarlo di prendere provvedimenti per via del suo comportamento. Il cromatologo ha deciso di scusarsi in diretta tv, ma il suo rancore nei confronti di Vera Gemma è stato a tutti evidente.