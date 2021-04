Nel corso della prima puntata di Felicissima Sera, Amedeo Grieco ha ricordato la mamma scomparsa, lasciandosi andare alle lacrime.

Amedeo Grieco, comico del duo Pio e Amedeo, si è mostrato per la prima volta ai fan con le lacrime agli occhi. Durante la prima puntata di Felicissima Sera, ha ricordato la mamma Rosa, scomparsa a soli 56 anni. L’uomo si è detto arrabbiato, perché ha perso il genitore troppo presto.

Amedeo Grieco in lacrime: il ricordo della mamma

Felicissima Sera è il titolo che i comici Pio e Amedeo hanno dato al loro primo programma in onda su Canale 5. La puntata del debutto, andata in scena venerdì 16 aprile 2021, è stata ricca di momenti imperdibili. Uno di questi ha visto Amedeo Grieco in lacrime. Ricordando sua mamma Rosa, scomparsa a soli 56 anni poco meno di un anno fa, il comico non è riuscito a trattenere la commozione. Dopo aver condiviso il palco con il padre, che ha ricevuto l’onore di cantare con Roby Facchinetti, Amedeo ha ammesso che la morte di sua mamma è ancora una ferita aperta.

“La mia mamma è partita prima e questa cosa mi fa inca**are. Invece di stare qua a impettirsi di orgoglio per questa prima serata, non c’è. E io tutti i giorni sono incazzato perché si perde le cose, forse se le guarda e non dice niente. Manca tutti i minuti e chi ha questa mancanza può solo condividere con me“, ha dichiarato Amedeo con le lacrime agli occhi.

Pio D’antini, da sempre molto vicino al collega e amico, ha provato a tirargli un po’ su il morale e ha ammesso: “Sono sicuro che mamma Rosa, perché per me è una seconda mamma, si starà facendo un sacco di risate da lassù. Perché poi era bastarda come noi“.

Ecco l’ultima foto con sua madre condivisa su Instagram da Amedeo:

Amedeo, tra ironia e lacrime

Grazie a Felicissima Sera, sia Amedeo che Pio hanno mostrato ai fan un loro lato inedito, quello prettamente legato alle emozioni. Oltre all’ironia, i comici hanno fatto vedere la loro parte più vera, ma sono riusciti a tenere alta anche l’asticella delle risate. Non a caso, dopo aver ricordato la mamma, Amedeo ha esclamato:

“Mi sarebbe piaciuto farle fare qualche figura di mer**, adesso ancora più perché mi ha lasciato da solo“.

In questa frase, ovviamente, c’è molta rabbia, quella che solo un figlio che perde troppo presto un genitore può capire. La signora Rosa è morta il 13 giugno del 2020 a causa di una brutta malattia. Amedeo aveva condiviso la notizia della sua scomparsa con i follower, ma fino al ricordo fatto a Felicissima Sera non ne aveva parlato in modo tanto esplicito.