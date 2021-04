Approfittando del primo sole primaverile Georgina e Cristiano Ronaldo si sono concessi del tempo all’aria aperta insieme ai loro figli.

Nonostante l’incertezza sul futuro calcistico di Cristiano Ronaldo (che potrebbe lasciare la Juventus) il calciatore si è mostrato sereno e sorridente attraverso i social durante un pomeriggio all’aria aperta in compagnia dei suoi figli e della compagna, Georgina Rodriguez. I due, come una coppia “qualsiasi”, si sono lasciati fotografare ai giardinetti di Torino mentre giocavano insieme ai loro piccoli.

Ronaldo e Georgina al parco con i figli

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo continuano a vivere il loro sogno d’amore all’insegna della vita familiare: la coppia si è mostrata durante un pomeriggio di gioco al parco in compagnia dei figli (tre dei quali avuti da Ronaldo come padre single e l’ultima, Alana Martina, avuta dal campione e dalla stessa top model).

La coppia si è lasciata fotografare in abbigliamento sportivo (e con la mascherina sul volto) mentre entrambi erano intenti a giocare e a divertirsi con i loro bambini. Georgina Rodriguez ha più volte specificato di considerare i figli del campione come fossero figli suoi, e spesso sui social la modella si è mostrata in compagnia dei 4 piccoli (spesso rimasti insieme a lei durante gli impegni sportivi di Ronaldo).

Il futuro di Ronaldo e le nozze

Al momento il futuro del campione in Italia è incerto e pertanto non ci sono novità neanche riguardo al suo presunto matrimonio con Georgina Rodriguez. La voce è circolata per mesi senza ottenere conferme da parte dei due diretti interessati, che per ora sembrano unicamente desiderosi di godersi la famiglia. In tanti speravano che CR7 decidesse di convolare a nozze proprio nel bel paese, ma al momento sulla questione sembra non esistere alcuna conferma. Ronaldo si deciderà a fare la fatidica proposta a Georgina?

