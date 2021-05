Il calciatore 31enne Filippo Viscido si è tolto la vita a Battipaglia, dove viveva con la famiglia. Al momento sono oscuri i motivi del gesto.

L’ex calciatore dell’Avellino Filippo Viscido si è tolto la vita nel garage della sua abitazione a Battipaglia. La notizia ha scosso tanti tifosi e amanti del calcio e per il momento non si hanno notizie riguardanti i motivi che avrebbero condotto l’uomo a compiere l’estremo gesto. Il calciatore aveva solamente 31 anni ed era papà di due bambini. Gli inquirenti starebbero indagando nel tentativo di ricostruire l’intera dinamica della vicenda.

Filippo Viscido si è suicidato: il lutto

Il mondo del calcio è stato scosso nelle ultime ore dalla notizia della scomparsa del giovane calciatore Filippo Viscido, suicidatosi a 31 anni nel garage della sua casa a Battipaglia. Al momento vige il massimo silenzio sui motivi che avrebbero spinto l’uomo a compiere il drammatico gesto, lasciando per sempre sua moglie Mina e i due figli ancora piccoli, Naomi e Domenico.

In tanti sui social hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa del giovane calciatore. Tra questi anche l’ex attaccante dell’Udinese Dino Fava Passaro, che sui social ha scritto: “Poi all’improvviso ti arrivano quelle notizie che ti sconvolgono la giornata… Perché Filippo Viscido grande uomo, grande guerriero.. riposa in pace amico mio“. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il corpo di Filippo Viscido sarebbe stato rinvenuto nel garage della sua abitazione, dove il calciatore si è tolto la vita impiccandosi.

La carriera nel mondo del calcio

Oltre all’esperienza come centrocampista dell’Avellino Viscido aveva iniziato la sua carriera di calciatore a Chieti e poi aveva giocato a Palmese, Sorrento, Licata, Savoia, Potenza, Campobasso, Cavese e Afragolese. La drammatica fine del giovane calciatore ha colpito molti dei suoi ex colleghi che in queste ore stanno esprimendo il loro dolore per la sua scomparsa.

