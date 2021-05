Il “prete social” Don Alberto Ravagnani ha accusato Fedez di censura. Il rapper ha replicato tramite stories.

Tra il prete di Busto Arsizio Don Alberto Ravagnani e il rapper Fedez è scoppiato un acceso botta e risposta via social. Don Alberto ha accusato il marito di Chiara Ferragni di averlo “censurato”, mentre il rapper ha replicato affermando di averlo solamente “bloccato” sui social per via delle sue posizioni in merito al DDL Zan (in seguito al suo discorso al concertone del 1° maggio). A seguire Don Alberto ha dichiarato di aver usato impropriamente il termine “censura” ma ha anche sottolineato l’impossibilità di avere un dialogo paritario con il rapper.

“Nelle sue stories Fedez dice che l’ho tartassato di messaggi ma l’ultimo che gli ho inviato risale a un mese fa. Mi spiace che il dialogo si sia interrotto, oltretutto con una persona così aperta di mente come Federico. Ho usato impropriamente la parola censura e mi scuso, ma mi sono sentito censurato perché non posso avere un dialogo. Liberissimo di farlo, ma così manca la possibilità di un confronto”.

Don Alberto Ravagnani contro Fedez

Un botta e risposta infuocato ha preso il via tra Fedez e Don Alberto Ravagnani. Il rapper avrebbe bloccato il prete in seguito ad alcuni messaggi da lui ricevuti ed inerenti le sue posizioni sul DDL Zan. Il marito di Chiara Ferragni ha spiegato tramite stories perché ha deciso di bloccare il prete (che qualche mese fa aveva era stato ospite di una puntata del suo podcast, Muschio Selvaggio).

“Sto ricevendo un sacco di brutti insulti. Non è un problema, ma mi fa ridere il fatto che derivino da un post fatto da un prete, Don Alberto, che probabilmente conoscerete perché l’ho invitato ai miei podcast a parlare liberamente delle sue idee, con cui non concordo, ha fatto un post perché l’ho bloccato su Instagram. Sostiene che bloccare una persona su Instagram equivalga a censurarla…”, ha affermato il rapper, aggiungendo anche che Don Alberto avrebbe potuto chiamarlo qualora avesse tenuto particolarmente ad avere con lui uno scambio di opinioni.

La replica di Don Ravagnani

In seguito alla replica del rapper Don Alberto Ravagnani ha affermato che sarebbe stato travolto da una valanga di insulti da parte dei fan del rapper, e a seguire ha affermato anche che troverebbe “incoerente” la decisione di Fedez di chiudere con lui il dialogo su temi di pubblico interesse come quello del DDL Zan. Don Alberto ha anche affermato però di volersi “rimangiare” l’accusa di censura contro il rapper. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

