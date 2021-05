Le news di gossip del weekend: dalle accuse della Lucarelli contro la Meloni alla presunta denuncia ricevuta da Carmen Russo.

Ha creato grande clamore sui social l’ultima accusa di Selvaggia Lucarelli in merito al libro di Giorgia Meloni (Io sono Giorgia) che in un capitolo ha raccontato del mancato aborto di sua madre facendo riferimento all’episodio avvenuto nel 1976 (anno in cui lei è stata concepita, e dunque quando la legge sull’aborto non era ancora stata approvata in Italia). Oltre al caso della Lucarelli contro Giorgia Meloni, in rete ha sollevato una bufera anche la news delle presunte accuse di due ex domestici contro Carmen Russo e suo marito Enzo Paolo Turchi, che secondo il Fatto Quotidiano sarebbero stati denunciati per sfruttamento del lavoro irregolare e violenza privata. I due personaggi tv hanno replicato attraverso i loro legali.

Giorgia Meloni: le accuse della Lucarelli

Selvaggia Lucarelli ha scagliato una frecciatina infuocata contro Giorgia Meloni facendo riferimento a un passaggio del suo libro in cui si fa riferimento al mancato aborto di sua madre nel 1976. “C’è qualcosa che non torna nel libro di Giorgia Meloni: racconta della madre che nel ‘76 aspetta lei e va ad abortire, fa gli esami in clinica e cambia idea. Solo che nel ‘76, Giorgia, l’aborto era illegale”, ha scritto la Lucarelli nel suo tweet.

In merito alla vicenda si è espressa anche Alba Parietti, che via social ha preso le difese di Giorgia Meloni affermando che la questione sollevata dalla Lucarelli non metterebbe in dubbio la veridicità del racconto fatto dalla leader di Fratelli d’Italia. “Se una persona mi racconta la sua storia personale, la storia dolorosa della sua vita e di quella di sua madre, io ascolto e non mi permetto di sparare sentenze come se fossi uno sceriffo o come se fossi giustiziere”, ha chiosato la showgirl in un post via social.

La querelle tra Carmen Russo e i domestici

Nelle ultime ore ha generato grande clamore in rete la notizia di una querelle sorta tra Carmen Russo, Enzo Paolo Turchi e due dei loro domestici che – stando a quanto riporta il Fatto Quotidiano – avrebbero sporto denuncia contro i due personaggi tv per sfruttamento del lavoro irregolare. La notizia ha rapidamente fatto il giro del web ma i due personaggi tv hanno negato la vicenda attraverso i loro legali. “Russo e Turchi non hanno ricevuto alcuna notificazione dei ricorsi depositati dai presunti dipendenti al Tribunale Ordinario di Tivoli e si riservano, a loro volta, di agire giudizialmente per la tutela dei propri diritti e interessi”, hanno fatto sapere i due con una nota del loro legale diffusa da Adnkronos.