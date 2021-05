Giulia Stabile, ballerina 19enne approdata ad Amici 20, ha conquistato la vittoria con la sua semplicità e il suo straordinario talento.

La vincitrice di Amici 20 è Giulia Stabile, ballerina 19enne proveniente da Roma che ha conquistato pubblico e telespettatori grazie alla sua spontaneità. La ragazza ha battuto in finale il suo fidanzato, Sangiovanni, conosciuto proprio all’interno della scuola di Amici. “La mia è stata la vittoria di entrambi, lui ha vinto tutto quello che poteva vincere e so che fuori lo aspetta una carriera assurda”, ha raccontato la ragazza a Fanpage.

Giulia Stabile: la vittoria ad Amici 20

Per la gioia del pubblico e dei telespettatori Giulia Stabile ha conquistato la vittoria ad Amici arrivando in finale insieme al fidanzato Sangiovanni. La ragazza ha ottenuto la vittoria grazie al suo talento, la sua spontaneità e il suo temperamento sincero e mai arrogante. Dopo la sua vittoria al programma di Maria De Filippi Giulia ha gioito con la coppa in mano mentre il fidanzato – insieme al resto dei presenti – applaudiva il suo successo.

“Non so davvero come ringraziarvi, mi auguro che il mio messaggio sia arrivato a casa e spero davvero di aver dato un po’ di forza a tutti quelli che hanno una voglia matta di realizzare i propri sogni ma non credono in loro stessi”, ha scritto Giulia Stabile tramite un post sui social in cui ha ringraziato i fan in seguito alla sua vittoria.

L’amore per Sangiovanni

Giulia è giunta in finale con Sangiovanni, il rapper a cui si è legata durante la sua partecipazione al programma. Sui social lei stessa ha ringraziato il fidanzato per averla sostenuta durante il suo percorso all’interno della scuola di Amici e per averla aiutata a superare molte delle sue insicurezze: “Dalla casetta oggi è uscita la stessa Giulia che è entrata 7 mesi fa ma sollevata da tutti quei pesi che mi portavo dentro e per questo non smetterò di ringraziare mai abbastanza Sangiovanni”.

