Il pilota Stefano Coletti ha svelato via social di avere una liaison con Elisabetta Gregoraci e a seguire ha cancellato i post incriminati.

In maniera del tutto improvvisa il pilota automobilistico Stefano Coletti ha postato sui social alcune foto in cui è ritratto insieme ad Elisabetta Gregoraci, e ha confermato – difendendo la showgirl dagli haters – la loro frequentazione: “Tengo solo a dire che Elisabetta e io non stavamo insieme prima del GF. Abbiamo cominciato a frequentarci negli ultimi due mesi. Quindi non è una bugiarda come state insinuando”, ha scritto il pilota via social prima di cancellare i post incriminati (compreso uno in cui si vede la Gregoraci baciarlo sulla guancia).

Fonte Foto: https://www.instagram.com/stefanocolettii/?hl=it

Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti: il gossip

Durante la partecipazione di Elisabetta Gregoraci al GF Vip 5 era emersa l’ipotesi di una sua presunta relazione top secret fuori dalla casa e, in quel caso, era emerso proprio il nome di Coletti tra i presunti flirt della showgirl. A distanza di diversi mesi il pilota automobilistico ha improvvisamente confermato che lui e la showgirl avrebbero una liaison, iniziata circa 2 mesi fa (e dunque non mentre lei era nella casa più spiata d’Italia, dove nel frattempo era scoccato un feeling speciale con Pierpaolo Pretelli).

Dopo aver postato alcune foto in cui è ritratto insieme ad Elisabetta Gregoraci, Stefano Coletti ha replicato contro gli haters della showgirl e, a seguire, ha cancellato i post incriminati (che nel frattempo hanno fatto il giro del web). Elisabetta Gregoraci per il momento non ha confermato la notizia né ha commentato quanto accaduto.

Il rapporto con Briatore

La Gregoraci è sempre stata gelosa della sua vita privata e dopo la separazione da Flavio Briatore non ha mai parlato pubblicamente delle sue liaison amorose. Lei e il proprietario del Billionaire hanno mantenuto un ottimo rapporto per il bene del figlio, Nathan Falco, e a Verissimo la stessa showgirl aveva confessato: “È un amore meraviglioso. (…) Ci siamo lasciati da quattro, ma siamo una coppia anomala. Abbiamo un rapporto come se non ci fossimo lasciati. Passiamo tanto tempo insieme, ci vogliamo bene, lo facciamo anche per Nathan. In passato mi hanno fatto soffrire tante cose”. Durante la sua partecipazione al GF Vip si era parlato per mesi di un possibile “contratto post-divorzio” dove Briatore avrebbe preteso che lei mantenesse segrete le sue relazioni sentimentali. La voce è stata in seguito smentita dalla stessa Gregoraci.

