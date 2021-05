Wanda Nara ha postato uno scatto bollente che ha finito per essere censurato. La showgirl ha scritto una replica infuocata per l’accaduto.

Wanda Nara ha postato uno scatto osé in perizoma e canottiera e, dopo pochi minuti, la foto è sparita dai suoi profili. Non contenta la moglie di Icardi ha dunque deciso di pubblicarla nuovamente auto-censurando il suo lato B (con una stellina), e a seguire si è sfogata scrivendo: “Questa foto è stata censurata. I motivi non li conosco. Chi è stato? Gli stessi che lottano per i nostri diritti, libertà e uguaglianza? E non per i miei? Perché? Siamo nel 2021 o nel 1810? Un bikini con una maglietta è censura…”

Wanda Nara: la replica alla foto censurata

Qualcuno deve aver segnalato lo scatto bollente di Wanda Nara sui social perché la showgirl ha scritto un post a dir poco sdegnato dopo aver ripubblicato la foto (e dopo aver personalmente “oscurato” il suo lato B). “Mi piacciono ancora le donne con corpi spettacolari e molte volte mi congratulo con loro in privato o pubblicamente. L’invidia tra le donne è una delle cose più brutte che possiamo fare a noi stessi (aggressività, commenti ecc.). Cominciamo a rispettarci a vicenda in modo che ci rispettino”, ha specificato la manager di Icardi che, a quanto pare, sarebbe convinta che qualcuno abbia voluto censurarla per invidia. Censura o no, Wanda è riuscita a ripubblicare la foto nascondendo il suo prorompente lato B con una stellina. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

Gli scatti osé

Non è la prima volta che Wanda Nara viene presa di mira sui social per via dei suoi scatti provocanti. In passato la moglie di Mauro Icardi è stata criticata per i suoi scatti bollenti (e, secondo gli haters, poco decorosi per una “madre di famiglia”) e per aver esagerato con i filtri di Instagram. Alcuni mesi fa è anche finita nell’occhio del ciclone per aver querelato Luciana Littizzetto a seguito della sua pungente ironia su una sua foto in déshabillé.