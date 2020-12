Luciana Littizzetto è finita nell’occhio del ciclone per una battuta su uno degli ultimi scatti osé postati da Wanda Nara sui social.

A Che tempo che fa Luciana Littizzetto ha fatto dell’ironia su uno degli ultimi scatti osé di Wanda Nara (nella foto ritratta completamente senza veli in sella a un cavallo). “Chissà dove è finito il pomello della sella, lei si arpiona così. Ha la Jolanda prensile”, ha dichiarato la Littizzetto in diretta tv. La battuta della comica non è piaciuta a numerosi utenti del web, che l’hanno ricoperta di aspre critiche ritenendo la frase fortemente volgare e di cattivo gusto da parte di una donna in riferimento ad un’altra.

Luciana Littizzetto, la battuta su Wanda Nara: è bufera

In tanti non hanno gradito l’ironia con cui Luciana Littizzetto ha scherzato su uno degli ultimi scatti osé postati da Wanda Nara sui social. L’attrice comica al momento non ha commentato la satira fatta a Che tempo Che fa, ma nel frattempo via Twitter anche Selvaggia Lucarelli ha criticato aspramente la frase detta dei confronti della moglie e manager di Mauro Icardi.

Littizzetto e le battute su Wanda Nara: “Chissà dove è finito il pomello della sella, lei si arpiona così. Ha la Jolanda prensile”. Poi è passata a parlare di altro: di pigne nel culo. Io boh. pic.twitter.com/tA4WoUIBvF — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) December 6, 2020

In tanti si sono uniti alla Lucarelli affermando che la battuta della Littizzetto sarebbe stata volgare e infelice (specie perché in riferimento a un’altra donna). L’attrice replicherà?

Le polemiche e la sospensione di Detto Fatto

Tra le critiche alla battuta della Littizzetto c’è chi tra i social ha fatto notare che si tratterebbe del secondo “scivolone” della Rai a poche settimane dalla discussa e chiacchierata sospensione di Detto Fatto, chiuso anticipatamente dopo il polverone suscitato dal controverso tutorial “per fare la spesa in maniera provocante’. Sulla vicenda la conduttrice Bianca Guaccero è intervenuta con un post via social in cui si era scusata pubblicamente.