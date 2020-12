Nelle prossime settimane la Regina Elisabetta e suo marito, il Principe Filippo, si sottoporranno al vaccino contro il Coronavirus.

Il Daily Mail ha fatto sapere che la Regina Elisabetta e il Principe Filippo si sottoporranno al vaccino Pfizer-BioNTech anti-Covid. I due non lo riceveranno in via prioritaria in quanto non vorrebbero lanciare il messaggio di esser stati oggetto di favoritismi, ma secondo gli esperti di salute pubblica il loro gesto potrebbe essere utile per combattere la dilagante disinformazione riguardo ai vaccini anti-Covid.

La Regina Elisabetta e Filippo: il vaccino anti-Covid

Alla veneranda età di 94 e 99 anni, la Regina Elisabetta e il Principe Filippo si sottoporranno al vaccino anti-Covid testato dalla Pfizer-BioNTech.

I due avrebbero chiesto di essere sottoposti al vaccino così come previsto per i cittadini della loro età, ma non saranno certamente i primi della lista (così da evitare critiche su possibili favoritismi). Ancora non è chiaro se gli altri componenti della famiglia Reale (come i più giovani, Carlo e Camilla) si sottoporranno al vaccino e quando: probabilmente per non favorire voci sui favoritismi anche le altre coppie reali attenderanno i tempi previsti per i le fasce d’età come i loro sudditi.

Secondo il Daily Mail il fatto che la Regina Elisabetta si sottoponga al vaccino è un importante messaggio contro il generale clima di disinformazione a riguardo, e sicuramente servirà anche a incentivar un maggior numero di cittadini a sottoporvisi volontariamente (visto che il vaccino non è obbligatorio).

La quarantena della Regina e il protocollo

Da quando l’emergenza Coronavirus è in atto è stato istituito un rigido protocollo per preservare la salute di Sua Maestà e del Principe Filippo. I due hanno trascorso la maggior parte dell’anno in totale isolamento al castello di Windsor, dove hanno anche festeggiato – in totale solitudine – il loro 73esimo anniversario di matrimonio, lontani da figli e nipoti.