La Regina Elisabetta e il Principe Filippo festeggiano 73 anni di matrimonio: i due si sono sposati il 20 novembre 1947, nell’Abbazia di Westminster.

Anniversario da record per il Principe Filippo e la Regina Elisabetta: la coppia Reale ha festeggiato 73 anni di matrimonio e per l’occasione si sono lasciati immortalare nel castello di Windsor, mentre leggevano i biglietti d’auguri inviati dai loro nipotini Charlotte, George e Louis. Nello scatto il Principe Filippo appare allegro e sorridente, mettendo a tacere una volta per tutte le voci riguardanti un presunto peggioramento delle sue condizioni di salute.

La Regina Elisabetta e Filippo: 73 anni di matrimonio

73 anni di matrimonio è senza dubbio un record che potrebbe fare invidia a molti, e la Regina Elisabetta e il Principe Filippo non si sono lasciati scappare l’occasione di festeggiare questo importante traguardo insieme, godendosi gli omaggi e i messaggi d’auguri scritti per loro dagli adorati nipotini. Nello scatto condiviso dai canali ufficiali della Royal Family la sovrana e suo marito sembrano felici e sorridenti mentre leggono i biglietti scritti per loro dal resto della famiglia.

Regina Elisabetta

La coppia è da mesi “reclusa” nel Castello di Windsor, dove è stato attivato un rigido protocollo di sicurezza per far sì che nessuno dei due rischi un contagio da Coronavirus.

I Reali che hanno avuto il Covid

Negli scorsi mesi la notizia che il Principe Carlo fosse positivo al Coronavirus ha rapidamente fatto il giro del mondo, ma fortunatamente sembra che il Principe sia guarito dopo poche settimane senza che fosse necessario il suo ricovero in ospedale. Più allarmanti invece sono le notizie circolate riguardo al contagio del Principe William, che secondo quanto ha riportato il Sun avrebbe avuto anche difficoltà respiratorie. Per evitare di essere contagiati la Regina Elisabetta e il Principe Filippo non vedrebbero da mesi il resto della famiglia.