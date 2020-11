Il Principe William sarebbe risultato positivo al Coronavirus ad aprile, ma la notizia sarebbe emersa soltanto ora per non diffondere il panico in Inghilterra.

Poche settimane dopo il contagio di suo padre, il Principe Carlo, e in concomitanza con il ricovero del premier Boris Johnson, anche il Principe William sarebbe stato positivo a Covid-19. La notizia è stata diffusa dal Sun che ha anche riportato la testimonianza di un insider: “William è stato colpito abbastanza duramente dal virus. A un certo punto ha lottato per respirare, e ovviamente tutti quelli intorno a lui erano in preda al panico”. Sembra che la notizia non fosse stata diffusa all’epoca dei fatti per non creare ulteriore panico in Inghilterra.

Principe William

William positivo al Coronavirus

Ad aprile anche il Principe William sarebbe stato positivo a Covid-19 ma la notizia sarebbe emersa solo ora dopo una soffiata al The Sun. Il principe sarebbe risultato positivo al tampone poche settimane dopo suo padre Carlo, anche se entrambi si trovavano già in isolamento nelle rispettive residenze (William, per la precisione, ad Amner Hall nel Norfolk). La Regina sarebbe stata messa al corrente delle condizioni del nipote che, a detta dell’insider del Sun, avrebbe avuto addirittura gravi difficoltà respiratorie.

La notizia non sarebbe stata diffusa ad aprile perché – con il Principe Carlo positivo e Boris Johnson ricoverato – avrebbe gettato i cittadini nel panico. Proprio ad aprile William, sua moglie Kate e i tre principini George, Charlotte e Louis, si erano fatti ritrarre sull’uscio di casa mentre dedicavano un loro lungo applauso ai medici e agli infermieri che si stavano prodigando per l’emergenza Coronavirus.

Harry e Meghan negli States

Gli ex duchi del Sussex, Meghan Markle e il fratello di William, Harry, non sarebbero più tornati nel Regno Unito proprio per via della pandemia in corso e si vocifera che l’ex attrice abbia vietato al marito di fare ritorno in patria anche appresa la notizia del contagio del padre. La coppia ha acquistato una lussuosa villa a Santa Barbara, dove si sarebbero definitivamente trasferiti insieme al figlio, Archie Harrison.