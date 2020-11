Gabriele Rossi ha svelato per la prima volta i retroscena della sua storia d’amore con Gabriel Garko, vissuta in gran segreto.

Dopo il coming out fatto da Gabriel Garko in diretta tv, Gabriele Rossi ha finalmente potuto svelare i retroscena dietro la sua storia d’amore col famoso attore, sbocciata ormai 10 anni fa e poi, di nuovo, nel 2017. Oggi i due sono legati da un profondo rapporto d’amicizia, ma a Live – Non è la D’Urso Gabriele Rossi ha svelato che non sarebbe stato affatto facile restare amico del suo ex. Quando i due hanno iniziato a frequentarsi Garko sarebbe stato legato a un altro uomo (anche se ufficialmente era il compagno di Eva Grimaldi).

Fonte Foto: https://www.instagram.com/gabrielerossioff/?hl=it

Rossi e Garko: i retroscena sulla liaison

Per la prima volta a Live – Non è la D’Urso Gabriele Rossi ha potuto confessare i retroscena della sua love story con Gabriel Garko, sbocciata circa 10 anni fa sul set di una fiction. Tra i due sarebbe scattato un immediato colpo di fulmine, anche se Garko all’epoca avrebbe avuto un altro compagno. “Ero il suo amante”, ha precisato Gabriele Rossi nel salotto tv della D’Urso.

A 7 anni da quella liaison vissuta all’oscuro di tutti i due avrebbero avuto un ritorno di fiamma nel 2017, ma anche in questo caso la relazione sarebbe naufragata: “Nel 2017 ci siamo rivisti ed abbiamo provato a stare insieme da fidanzati. La mia richiesta a Gabriel è stata che non avrei mai fatto passi indietro e che avrei voluto vivere liberamente con i miei amici. Così abbiamo trovato un compromesso per poter vivere ‘liberamente’ i nostri amici senza bugie”, ha confessato l’attore.

Oggi i due sarebbero rimasti amici nonostante entrambe le loro storie d’amore siano inesorabilmente naufragate. Gabriele Rossi ha confessato di aver fortemente voluto mantenere l’amicizia con Garko, anche se per entrambi non sarebbe stato facile. “Io sono sicuro che se avessi bisogno di lui alle quattro di mattina potrei chiamarlo e lui può fare lo stesso con me”, ha affermato l’attore a tal proposito.

