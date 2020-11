Giorgio Panariello ha confessato che suo fratello sarebbe morto di ipotermia sul lungomare di Viareggio. I soccorsi sarebbero stati allertati in ritardo.

Il fratello di Giorgio Panariello non è morto di overdose, e a rivelarlo è stato lo stesso popolare attore a Domenica In. L’uomo, di nome Francesco, si sarebbe sentito male durante una cena e sarebbe morto di freddo sul lungomare di Viareggio. Attualmente le persone che erano con lui al momento della scomparsa sarebbero sotto processo per aver allertato in ritardo i soccorsi.

“I suoi amici lo hanno lasciato sul lungomare di Viareggio come un vecchio materasso. È morto di ipotermia”, ha raccontato Panariello a Domenica In.

Giorgio Panariello

Panariello: il fratello tragicamente scomparso

La vita di Giorgio Panariello è stata segnata dalla drammatica scomparsa di suo fratello Francesco, morto nel 2011 a soli 50 anni. L’infanzia dei due sarebbe stata difficile e Franco – così era solito chiamarlo suo fratello Giorgio – ha incontrato l’eroina e la dipendenza da sostanze quando era soltanto un ragazzo.

“Era un ragazzo che ha avuto sfortuna. Potevo essere io, ci sono stati momenti della vita in cui ho avuto la stessa disperazione e stavo cadendo nella trappola delle sostanze stupefacenti. Mi sono fermato in tempo, perché ho soggezione di certe cose”, ha dichiarato Giorgio Panariello ricordando il fratello tragicamente scomparso.

Mentre l’attore è stato cresciuto dai nonni senza aver mai conosciuto il padre e vedendo la madre solo in occasioni sporadiche, suo fratello Franco sarebbe cresciuto in collegio. La sua scomparsa – inizialmente data per un’overdose – sarebbe avvenuta per ipotermia a causa di un ritardo nei soccorsi.

“Aveva solo fame d’amore e voglia di essere amato… Per anni mi sono sentito in colpa per essere nato un anno prima o per essere diventato popolare. Quando ho capito che lui era fiero di me ho capito che potevo vivere senza colpa”, ha dichiarato il famoso attore, che oggi sta cercando d’imparare a convivere con questo straziante dramma.