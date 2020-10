Katia Follesa è stata attaccata dagli haters, che l’hanno criticata per la ritrovata forma fisica: la risposta della comica spiazza i fan.

Katia Follesa, comica e conduttrice del programma Cake Star in coppia con Damiano Carrara, è stata pesantemente offesa dagli haters. La donna ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto che mostra la sua ritrovata forma fisica e l’immagine non è piaciuta agli odiatori seriali.

Katia indossa un bel vestito fucsia, è distesa sul divano e guarda in camera con uno sguardo leggermente ammiccante. Che sia dimagrita è ben visibile, ma quello che salta subito agli occhi, per lo meno a quanti sono interessati ad apprezzare il bello, è la gioia che traspare dalla sua espressione. Eppure, i leoni da tastiera hanno trovato comunque il modo per attaccarla. In molti, infatti, l’hanno accusata di essere dimagrita troppo e, di conseguenza, di aver perso la simpatia che aveva prima.

Katia Follesa attaccata dagli haters

Il post condiviso da Katia su Instagram ha riscosso un grande successo, ma i commenti che saltano subito agli occhi sono quelli degli haters. Tra i tanti, si legge: “Mi piacevi più in carne” oppure “Un po’ mi dispiace Katia che tu sia diventata così magra (certo anche così bella!) perché eri l’esempio di come si possa essere ottimi professionisti e lavorare in tv anche con qualche chilo di troppo” o ancora “Stai dimagrendo troppo, quasi quasi non fai più ridere”.

Sono molti i leoni da tastiera che hanno criticato la ritrovata forma fisica della Follesa e alcuni commenti sono davvero cattivi. Non a caso, Katia ha deciso di registrare una serie di Stories per chiarire la sua posizione e, soprattutto, il motivo per cui ha scelto di perdere peso.

Katia Follesa: il motivo del dimagrimento

Oltre ad aver replicato via social, Katia ha affidato la sua replica anche al Corriere della Sera. La comica è dimagrita ben 20 chili e lo ha fatto principalmente per la sua salute.

“Non sono una che bada alle critiche, di solito. Sarà che non ne ricevo tantissime, ma andare a intaccare la mia professionalità per via del mio aspetto fisico mi ha fatto davvero male. Io posso dire che sono tornata al peso che avevo all’inizio del mio lavoro e che considero il mio peso forma: 52 chili”, ha dichiarato.

La Follesa è davvero amareggiata per gli attacchi ricevuti, soprattutto perché questi hanno tirato in ballo la sua professionalità. La conduttrice di Cake Star ha poi sottolineato di aver deciso di seguire una dieta per un motivo ben preciso:

“Sono cardiopatica e il peso incide moltissimo sul mio stato di salute. I dottori che mi seguono si sono molto raccomandati, anche perché più si va avanti con gli anni e più è necessario controllare il peso, appunto. Altrimenti è come sovraccaricare ogni volta il mio cuore. Quindi, essendo alta 1,50, devo avere il peso che ho raggiunto ora per stare bene. Detto questo, sono sempre stata e resto dalla parte delle donne, non è cambiato nulla”.

Effettivamente, Katia non è dimagrita eccessivamente e, soprattutto, lo ha fatto per una questione di salute. Speriamo che queste sue parole servano a chiudere la bocca agli haters.