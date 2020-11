Nella casa del GF Vip la complicità tra Dayane Mello e Adua Del Vesco è evidente a tutti, ma la modella brasiliana è persino arrivata a dire di amare la collega.

Dopo i festeggiamenti nella notte di Halloween e complice il vino, Dayane Mello si è abbandonata a un’inaspettata confessione nella casa del Grande Fratello Vip: la modella brasiliana ha dichiarato ad Adua Del Vesco di essere innamorata di lei.

“Sei Perfetta, sei bellissima, io mi sono innamorata di te. Le parole qua hanno un peso, hai paura? Tu per me sei una delle donne italiane più bella di Sofia Loren e Monica Bellucci. Sei la donna più bella che ho visto in vita mia. Hai gli occhi pazzeschi, dicono che gli occhi sono la luce dell’anima e i tuoi parlano per te“, ha dichiarato la Mello lasciando tutti a bocca aperta.

Dayane Mello

Dayane Mello: la dichiarazione ad Adua

Nella casa del GF Vip Dayane Mello e Adua Del Vesco sono diventate grandi amiche e nelle scorse settimane i due hanno infiammato gli animi dei telespettatori scambiandosi baci bollenti davanti alle telecamere. L’affinità tra le due a quanto pare avrebbe rappresentato qualcosa di più per la Mello, che durante la notte al GF Vip ha fatto una vera e propria dichiarazione d’amore all’amica.

Adua Del Vesco non ha preso sul serio la collega, e ha dato la colpa al vino per la sua inaspettata dichiarazione: “Ti sei innamorata di me? Mi stai mettendo in crisi, dai… stai scherzando? È il vino. Io ti voglio più di bene e non posso fare a meno di te”, ha affermato l’attrice. Come andrà a finire tra le due?

La vita privata di Adua e Dayane

Al momento Adua Del Vesco risulta essere felicemente fidanzata con Julian Condor, il fidanzato che la sta fedelmente aspettando a casa e che sui social continua a dedicarle messaggi d’amore e di sostegno.

Dayane sarebbe single, benché nella casa del GF Vip ha ammesso di provare ancora qualcosa per il suo ex, Mario Balotelli (finito nell’occhio del ciclone per una frase detta proprio nei suoi confronti in diretta al reality show). La modella è madre di una bambina, Sofia, nata nel 2014 durante la sua storia d’amore con Stefano Sala.