In quello che avrebbe dovuto essere il suo messaggio di scuse per quanto affermato su Dayane Mello in diretta tv al GF Vip, Mario Balotelli è tornato a difendere le proprie posizioni.

Al Grande Fratello Vip Mario Balotelli si è reso protagonista di un’affermazione che ha indignato il popolo del web e telespettatori tv. A seguito della vicenda il Codacons avrebbe presentato un esposto all’Agi chiedendo la chiusura anticipata del programma, mentre sui social anche Selvaggia Lucarelli, Francesca Barra e altri personaggi tv hanno manifestato il proprio sdegno per quanto accaduto. In seguito alla bufera Balotelli si è scusato via social con coloro che si sarebbero offese, ma ha continuato a difendere quanto da lui affermato:

“Ragazze chiedo scusa se qualcuno si è sentita offesa! Con Dayane ho una confidenza e un modo di parlare tale che potrebbe sembrare volgare ma le voglio un mondo di bene anzi! Quindi basta fare le femministe o maschilisti, chiedo scusa per chi si sente offesa ma se non conoscete i rapporti tra persone prima di giudicare informatevi”, ha scritto nella sua story a tal proposito.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/mb459/?hl=it

Mario Balotelli: bufera per la frase al GF Vip

Sui social è esplosa l’indignazione generale contro Mario Balotelli, Alfonso Signorini e il Grande Fratello Vip per quanto accaduto nella diretta del 24 ottobre, dove il calciatore si è recato per un confronto con il fratello Enock Barwuah.

Mario Balotelli

Al reality show Signorini aveva fatto sapere a Balotelli che Dayane Mello lo avrebbe voluto all’interno della casa, ma lui aveva colto l’occasione per fare una battuta dallo sgradevole doppio senso affermando: “Mi vuole lì dentro poi dice ‘Basta, fa male’”.

Quando la bufera aveva iniziato a gonfiarsi in rete – già a pochi minuti dall’accaduto – Signorini aveva poi preteso le scuse del calciatore in diretta tv: “Devo dire una cosa molto importante e che mi sta molto a cuore. (…) Purtroppo hai fatto una battuta molto, molto pesante e sgradevole a Dayane che io non avevo sentito, ma mi sento in dovere di dirlo adesso. Era una battuta fuori luogo. Molte donne si potevano sentire offese. Sarebbe bello che tu chiedessi scusa”, aveva detto il conduttore rivolgendosi a Balotelli, che per tutta risposta ha affermato di non capire a cosa si stesse riferendo e ha comunque porto le sue scuse.

Le repliche via social

Il Codacons avrebbe presentato un esposto per chiedere la chiusura anticipata dello show, mentre sui social personalità come quelle di Selvaggia Lucarelli e Francesca Barra hanno mostrato il proprio sdegno per quanto accaduto. “Non è tanto quel subumano di Balotelli che arriva e fa una battuta squallida (…) ma le risatine di sottofondo. E Signorini che: “Ahhhh hai capito Dayane?”, incapace di dirgli: “ma che schifezza hai detto?”, ha scritto la penna di Stanza Selvaggia nel suo post via social.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/mb459/?hl=it