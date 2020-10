Lory Del Santo ha rivelato per la prima volta di aver subito abusi e violenze per un’intera notte e di non aver mai sporto denuncia.

A I Lunatici di Rai Radio2 Lory Del Santo ha confessato per la prima volta di aver subito abusi e violenze per un’intera notte, in albergo, da parte di uno uomo appena conosciuto. La persona in questione sarebbe stata presentata all’attrice da amici comuni e con una scusa si sarebbe fatta accompagnare in albergo, dove avrebbe iniziato a picchiarla e ad abusare di lei. Lory Del Santo ha rivelato di non aver sporto denuncia per cercare di dimenticare quel terribile episodio.

“Ho subito una violenza fisica e psicologica. I petali di rose, il profumo nell’acqua, era un pazzo”, ha dichiarato l’attrice.

LORY DEL SANTO

Lory Del Santo: la violenza e gli abusi

Con una tragica confessione a Rai Radio2 Lory Del Santo ha rivelato per la prima volta di aver subito violenze e abusi. La vicenda non è stata collocata temporalmente dall’attrice, che ha solamente riferito che il suo aguzzino le sarebbe stato presentato da amici comuni: “Ci eravamo conosciuti al ristorante, si rideva, si scherzava, tu pensi sempre che se una persona ti viene presentata da qualcuno che conosci sia una persona perbene. Lui mi disse che aveva dimenticato una cosa in hotel e mi invitò a salire”, ha dichiarato, ripercorrendo la drammatica notte in cui ha subito le sevizie.

“Questa persona era pazza, mi ha picchiato, abusato, poi mi ha fatto fare il bagno con i petali di rose”, ha anche aggiunto l’attrice, che avrebbe approfittato di un momento in cui l’uomo era addormentato per scappare dall’albergo. La Del Santo ha affermato di non aver denunciato l’episodio perché avrebbe preferito dimenticare ciò che le è capitato, pur non essendoci mai riuscita.

La morte dei due figli

Si tratta dell’ennesimo tragico episodio ai danni dell’attrice, che negli scorsi anni ha dovuto imparare a convivere con la tragica scomparsa di due suoi figli. Il primo, il piccolo Conor Clapton, è precipitato da un grattacielo a New York nel 1991. Il secondo figlio scomparso dell’attrice, Loren, è morto suicida nel 2018.