Emily Ratajkowski ha annunciato di aspettare il suo primo figlio insieme al marito, Sebastian Bear-McClard.

A sorpresa, mostrando per la prima volta la sua pancia sulla copertina di Vogue America, Emily Ratajkowski ha annunciato di aspettare il suo primo figlio. La top model si è detta entusiasta e felice della novità, ma ha anche raccontato i momenti di paura e di insicurezza vissuti da quando ha scoperto di essere incinta. Negli scatti sui social, più bella che mai, si mostra mentre accarezza il pancino e in tanti (compresa Chiara Ferragni) le hanno fatto le loro congratulazioni.

“Sono completamente e innegabilmente impotente quando si tratta di quasi tutto ciò che riguarda la mia gravidanza: come cambierà il mio corpo, chi sarà mio figlio. E sono sorprendentemente indifesa. Ma invece di avere paura, provo un nuovo senso di pace”, ha raccontato la modella a Vogue.

Poco prima della diretta abbiamo saputo di un sospetto caso di positività al Covid-19 per uno dei tre VIP in procinto di entrare nella Casa questa sera.



Aspettando gli approfondimenti medici, vi confermiamo che stasera non ci sarà alcun nuovo ingresso. Vi aggiorneremo! #GFVIP pic.twitter.com/mbsEDfyUTU — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 26, 2020

Emily Ratajkowski è incinta

Emily Ratajkowski e suo marito, Sebastian Bear-McClard, saranno presto genitori per la prima volta. Sembra che la modella partorirà nei primi mesi del 2021 e per il momento ha preferito non dichiarare se avrà un maschietto o una femminuccia.

Emily Ratajkowski

A tal proposito ha confessato a Vogue America che la sua sarebbe una scelta ben precisa:

“Quando io e mio marito diciamo agli amici che sono incinta, la loro prima domanda (…) è quasi sempre: “Sapete cosa sarà?”. Ci piace rispondere che non lo sapremo fino a quando nostro figlio non avrà 18 anni e che poi ce lo farà sapere. Tutti ridono, ma questo scherzo nasconde una verità importante: non abbiamo idea di chi – o che cosa – stia crescendo nella mia pancia”.

In tanti si sono congratulati con la modella per il lieto annuncio: tra loro anche l’amica Chiara Ferragni (anche lei incinta della sua seconda bambina, in arrivo a marzo). “Congratulazioni cara, un’altra nuova mamma”, ha scritto la famosa influencer italiana tra i commenti al post della top model.

Il matrimonio top secret

La modella e Sebastian Bear-McClard sono convolati a nozze il 23 febbraio 2018 in gran segreto in un municipio di New York. Per l’occasione lei aveva indossato un abito di Zara e aveva annunciato ai suoi fan sui social di essersi sposata solo a cerimonia avvenuta. Oggi i due sono più felici che mai, e finalmente hanno coronato il loro sogno di avere un figlio insieme.