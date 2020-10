Mara Carfagna ha dato alla luce la sua prima figlia: la piccola, avuta insieme al compagno Alessandro Ruben, si chiama Vittoria.

Il 26 ottobre all’ospedale Gemelli di Roma Mara Carfagna ha dato alla luce tramite parto cesareo la sua prima bambina, Vittoria. La notizia è stata data da Dagospia, ma al momento si attendono le conferme della stessa vicepresidente della Camera, che a Gente aveva confessato la sua gioia (e quella del suo compagno, Alessandro Ruben) nel poter finalmente coronare il sogno di diventare genitori:

“Fare un figlio è una scelta d’amore. E’ il coronamento di un percorso accanto a una persona attenta e presente che ama l’idea di costruire una famiglia”, aveva raccontato.

Mara Carfagna

Mara Carfagna mamma: è nata Vittoria

Dopo un’estate col pancione in bella vista sotto al costume intero, Mara Carfagna ha finalmente potuto conoscere la sua prima bambina, Vittoria. La vicepresidente della Camera aveva confessato a Gente che a scegliere il nome della piccola sarebbe stata la sorella maggiore, Eleonora, figlia avuta da Alessandro Ruben durante una precedente relazione.

Lui e Mara Carfagna stanno insieme da 7 anni e lei non ha mai nascosto di desiderare un figlio. La gravidanza sarebbe stata scoperta dai due durante il lock down per l’emergenza Coronavirus, e a Gente lei stessa non ha negato la sua preoccupazione nell’apprendere la gioiosa notizia in un momento tanto delicato. Tutto fortunatamente sarebbe andato per il meglio: la coppia è stata avvistata durante l’estate col pancino di lei in bella vista e la piccola sarebbe nata al Gemelli dopo un parto cesareo.

Il matrimonio fallito

Dal 2011 al 2012, per appena un anno, Mara Carfagna è stata sposata con Marco Mezzaroma. Il matrimonio è naufragato nel peggiore dei modi e in seguito, a Belve, è stata lei stessa a confessare: “Ho il desiderio di avere un figlio. La fine del mio precedente matrimonio è stato un dolore enorme. Adesso controllo il cellulare… Avrei dovuto farlo anche prima.” Oggi sembra proprio che accanto ad Alessandro Ruben lei sia riuscita a trovare la serenità e chissà se i due un giorno decideranno di convolare a nozze!