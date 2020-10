Nella serata del 26 ottobre al GF Vip sarebbero dovuti entrare Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma. Uno di loro sarebbe un caso sospetto di Coronavirus.

Al Grande Fratello Vip è stato rimandato l’ingresso di quelli che avrebbero dovuto essere i nuovi concorrenti del reality show: si tratta di Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma. Alfonso Signorini stesso ha confermato durante la diretta che uno dei tre sarebbe un caso sospetto di Coronavirus e pertanto, in attesa di ulteriori accertamenti, l’ingresso dei tre è stato rinviato.

“Questa situazione necessita di approfondimenti medici per la sicurezza della persona coinvolta e di chi sta nella Casa. Quindi questa sera i tre ingressi non ci saranno”, ha dichiarato il conduttore in diretta tv, mentre il GF Vip ha confermato la questione attraverso un post sui suoi canali ufficiali.

Poco prima della diretta abbiamo saputo di un sospetto caso di positività al Covid-19 per uno dei tre VIP in procinto di entrare nella Casa questa sera.



Aspettando gli approfondimenti medici, vi confermiamo che stasera non ci sarà alcun nuovo ingresso. Vi aggiorneremo! #GFVIP pic.twitter.com/mbsEDfyUTU — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 26, 2020

GF Vip, uno dei nuovi concorrenti è positivo a Covid-19?

Ora che le dinamiche tra i concorrenti del GF Vip sono ormai chiare e rodate, in tanti erano in attesa di vedere i tre nuovi concorrenti dello show varcare la soglia della porta rossa. Purtroppo un caso sospetto di Coronavirus – dopo gli accertamenti eseguiti di norma prima dell’ingresso – ha fatto sì che nessuno di loro potesse entrare nella casa più spiata d’Italia. Stando a quanto rivela Giornalettismo Selvaggia Roma sarebbe il concorrente risultato come caso sospetto di positività al virus, ma al momento sulla questione non sono state date conferme.

Alfonso Signorini

Come tutti gli altri concorrenti del reality show anche lei, Stefano Bettarini e Giulia Salemi sarebbero stati sottoposti a un periodo d’isolamento e a numerosi tamponi prima di entrare all’interno del reality show. Stando alle prime indiscrezioni se il test dovesse rivelarsi un “falso positivo” è possibile che i tre nuovi concorrenti entreranno nella casa del reality show venerdì 30 ottobre. Sarà vero?