Sharon Fonseca e Gianluca Vacchi saranno presto genitori. La coppia ha stupito i propri follower con un balletto improvvisato in sala parto.

A maggio Gianluca Vacchi aveva annunciato la gravidanza di Sharon Fonseca attraverso un video dalla sua casa in Florida, chiudendo con un bellissimo abbraccio con la compagna. Un momento davvero molto emozionante per la coppia che ha deciso di condividere questo periodo della loro vita con i follower, attraverso foto e video pubblicati sui social. Ne è un chiaro esempio un recente post con cui i due futuri genitori hanno stupito il popolo del web grazie ad un balletto improvvisato in sala parto.

Sharon Fonseca e Vacchi ballano in ospedale

Mister Enjoy, questo il suo motto, è diventato un vero e proprio re dei social, tanto da vantare milioni di follower. Particolarmente seguito su Instagram, quindi, il noto imprenditore non ha perso l’occasione di condividere la propria felicità con i suoi fan, pubblicando un video che non è passato di certo inosservato.

La compagna Sharon Fonseca si trova in sala parto, pronta a dare alla luce la loro primogenita. Un momento davvero molto toccante per la coppia, che ha deciso di improvvisare un balletto in sala parto. Il tutto, ovviamente, documentato sui social, con numerosi fan che hanno riempito Gianluca Vacchi di like e messaggi di apprezzamento.

Gianluca Vacchi, tra felicità e polemiche

“In sala parto cerco di aiutarla a uscire… ma inizio a pensare che non vuole vedermi“, ha scritto ironico Gianluca Vacchi a corredo del video del balletto con la fidanzata. Il post dell’imprenditore è stato riempito di messaggi di auguri, ma allo stesso tempo non sono mancate le polemiche. In particolare alcuni hanno accusato la coppia di dare spettacolo in un momento così intimo come la nascita di un figlio.

I due, comunque, non sembrano prestare particolare attenzione alle critiche, pronti ad abbracciare al più presto la loro bambina. A rivelare il sesso del nascituro, infatti, era stata la stessa coppia attraverso un video pubblicato su Instagram in cui si vede un elicottero lanciare della polvere rosa sopra il giardino. “Non vedo l’ora di conoscere la mia principessa“, aveva commentato Gianluca Vacchi.