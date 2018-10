Chi è Stefano Bettarini: tutto sull’ex marito di Simona Ventura

Conosciamo meglio Stefano Bettarini, ex calciatore ed ex marito di Simona Ventura: dalle curiosità, alle sue numerose liaison…

Noto per la sua carriera sportiva e televisiva (sia come calciatore che come inviato a L’Isola dei Famosi), per il suo storico matrimonio con Simona Ventura e per la sua fama come tombeur de femmes, Stefano Bettarini è uno dei volti più noti del piccolo schermo italiano.

È nato il 6 febbraio 1972 (Acquario) a Forlì; scopriamo cosa c’è da sapere sull’ex calciatore e sulla sua vita privata!

Stefano Bettarini: la vita privata

Il 30 marzo 1998 è convolato a nozze con Simona Ventura; dalla relazione nascono 2 bambini, Nicolò e Giacomo, ma nel 2008 arriva il divorzio. A L’Intervista di Maurizio Costanzo, la sua ex moglie Simona Ventura ha rivelato che il motivo della loro rottura sarebbero stati i numerosi tradimenti da parte di entrambi:

“Io l’ho tradito una volta sola in otto anni. Lui mi ha tradito molte volte. L’ho sempre perdonato, facevo finta di niente, ma sapevo tutto. D’altronde lui non lesinava di tradirmi con donne che facevano parte del mio mondo. Quando l’ho tradito ho capito che il nostro matrimonio era finito. Prima facevo finta di non vedere. Non ci volevo credere”.

Nonostante i tradimenti e la dolorosa separazione, Stefano Bettarini e Simona Ventura hanno mantenuto un ottimo rapporto, come ha raccontato a Chi: “Simona ha ragione quando dice: ‘Bisogna sempre parlare’. Parlare è stato importante per noi. Siamo due genitori responsabili. I nostri dissidi non mineranno mai l’amore e il bene costruttivo che abbiamo per Niccolò e Giacomo”.

Ha sempre raccontato di avere grosse difficoltà ad innamorarsi ed è famoso per avere avuto numerose e turbolente relazioni amorose. Secondo alcune indiscrezioni, avrebbe avuto una liaison con Antonella Mosetti e una con Alessia Mancini.

Chi è la fidanzata di Stefano Bettarini?

Nel 2017 si è fidanzato con Nicoletta Larini (di 22 anni più giovane di lui). A Oggi ha dichiarato: “Non è da me. Di solito non guardo le donne molto più giovani”. I due, nel 2018 hanno partecipato insieme a Temptation Island Vip e ne sono usciti – volontariamente – alla seconda puntata, più innamorati di prima.

La giovane è stata la prima donna che ha presentato alla madre dopo Simona Ventura.

5 curiosità su Stefano Bettarini

– Una delle sue migliori amiche è Alessia Marcuzzi. Sembra, però, che tra lui e Stefano De Martino non corra buon sangue; dopo che il ballerino lo ha sostituito come inviato all’Isola dei Famosi, l’ex calciatore ha dichiarato a Spy: “Un consiglio: più sorrisi, spontaneità e coinvolgimento. Da rivedere completamente l’outfit”.

– Ha un grande tatuaggio con scritto: “Gli spiriti liberi non sono fatti per essere Domati…vanno lasciati Liberi…finché non trovano qualcuno di…altrettanto selvaggio con cui…Correre…”.

– Possiede una moto ed è una delle sue più grandi passioni.

– Su Instagram ama condividere foto della propria vita familiare, e in particolare quelle del tempo trascorso insieme alla sua fidanzata, ai suoi figli ma anche a sua mamma e a sua sorella.

– Nel 2018 suo figlio Niccolò è stato aggredito durante una serata in discoteca. L’ex calciatore ha dedicato a lui un post sul suo profilo Instagram, una volta appreso che non fosse in pericolo di vita: “Hai sempre avuto senso di protezione per tutti…Soprattutto per i più deboli…Sempre orgoglioso di te! Chi ha sbagliato paghi!”.