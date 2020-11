Stefano Bettarini, che in un primo momento sembrava aver preso sportivamente la sua squalifica dal GF Vip, si è sfogato via social.

Stefano Bettarini ha scritto un lungo post di sfogo via social in seguito alla sua squalifica dal Grande Fratello Vip, avvenuta a poche ore dal suo ingresso nella Casa (e dopo un periodo di isolamento e i dovuti controlli per il Coronavirus). L’ex calciatore ha sostenuto nel suo sfogo di non aver bestemmiato e di essersi sentito preso in giro per questo provvedimento voluto dal programma: “Non ho bestemmiato, non l’ho mai fatto e non lo farei mai. “Madoska” l’ho sentito dire spesso, per rabbia, per gioco, come intercalare”, ha scritto.

Stefano Bettarini: lo sfogo per la squalifica

Ha destato grande clamore la squalifica di Stefano Bettarini per una bestemmia al GF Vip, e a poche ore dalla sua eliminazione del reality show – che inizialmente l’ex calciatore sembrava aver accettato di buon grado – sui social è spuntato il suo lungo sfogo: “Trovo sproporzionata la “sanzione” e, dopo 21 giorni di quarantena e 5 tamponi, mi sento preso in giro; la pedina di un gioco al rialzo…”, ha scritto a conclusione del suo lungo post via social.

Stefano Bettarini

Alfonso Signorini replicherà a quanto sostenuto da Bettarini nel suo post? In poche ore il video della bestemmia ha fatto il giro del web e in tanti – compreso l’ex concorrente del reality show, Denis Dosio – hanno preteso che il programma prendesse provvedimenti. Non è la prima volta che un concorrente viene squalificato per motivi simili, e proprio durante questa edizione Dosio era stato eliminato dal reality show per una bestemmia pronunciata in diretta tv.

La difesa della fidanzata

Nicoletta Larini, fidanzata dell’ex calciatore, è intervenuta in difesa del fidanzato dopo che in rete è scoppiata la polemica. Come lui anche Nicoletta Larini ha sostenuto che quello di Bettarini fosse un intercalare toscano e che l’ex calciatore non avrebbe mai bestemmiato poiché molto credente:

“Conosco bene Stefano. Non ha mai detto une bestemmia in vita sua. È un uomo credente che prima di andare a letto dice la preghiera. Ve lo posso assicurare. È un intercalare toscano, che si sente spesso in Toscana. Non voleva offendere di certo nessuno”, aveva raccontato a Mattino Cinque la Larini.