Belen Rodriguez ha deciso di fare qualche cambiamento in casa e ad aiutarla ci ha pensato il nuovo fidanzato, Antonino Spinalbese.

Belen Rodriguez ha deciso di ridipingere le pareti del suo appartamento a Milano e, con una canottiera bianca e pantaloni da lavoro, si è improvvisata “imbianchina” per un giorno insieme al fidanzato, Antonino Spinalbese, e al figlio Santiago. La showgirl ha raccontato sui social i lavori fatti e ha rivelato che, quando era in Argentina, le fosse già capitato di ridipingere le pareti personalmente:

“Comunque, non era la prima volta che dipingevo casa lo facevo in Argentina. Ma poi ho smesso avendo la possibilità di farla dipingere pagando. Beh, oggi vi dico che fare queste cose da soli, capacità permettendo, fa proprio bene! Stimola, diverte, ci si fa un mazzo tanto, e come sempre accade, dai più valore ai risultati ottenuti!”, ha raccontato nelle sue stories.

Belen Rodriguez dipinge le pareti

Dopo la rottura con Stefano De Martino (che ha traslocato in un nuovo appartamento a Milano) Belen Rodriguez ha deciso di “approfittare” del secondo lockdown per fare qualche modifica in casa. Ad aiutarla ci hanno pensato il figlio Santiago e il nuovo fidanzato, Antonino Spinalbese, con cui tra una spennellata e l’altra la showgirl si è scambiata baci bollenti.

Sui social Belen Rodriguez ha raccontato ai fan la sua impresa, mostrando i suoi pantaloni da lavoro sporchi di vernice e le birre che insieme ad Antonino e ai suoi genitori ha bevuto per festeggiare.

Il nuovo amore di Belen

Oggi accanto all’hair stylist Antonino Spinalbese sembra che la showgirl abbia finalmente trovato la serenità dopo la seconda, travagliata rottura col marito, Stefano De Martino. I due si sono separati definitivamente durante il primo lockdown per l’emergenza Coronavirus, ma nessuno dei due ha svelato i motivi dietro la separazione. Belen Rodriguez ha deciso di uscire presto allo scoperto col nuovo fidanzato, forse anche per evitare le morbose attenzioni dei paparazzi nei loro confronti.

